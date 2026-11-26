'పాదయాత్రకు స్పందన బాగుంది - 2029 నాటికి నషా ముక్త్ భారత్ అవుతుందన్న నమ్మకం ఏర్పడింది'
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Published : November 26, 2026 at 1:05 PM IST
నషా ముక్త్ భారత్ పాదయాత్రకు మొదటి రోజు మంచి స్పందన లభించిందని కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు. ముస్లింలు కూడా స్వాగతం పలికారన్నారు. 2029 నాటికి నషా ముక్త్ భారత్ అవుతుందన్న నమ్మకం ఏర్పడిందన్నారు. డ్రగ్స్ యువతలో టాలెంట్ను, ఆత్మ విశ్వాసాన్ని దెబ్బ తీస్తుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రానున్న రోజుల్లో భారత యువత కీలక పాత్ర పోషించనుందని అన్నారు. అలాగే భారతీయ యువత ప్రపంచాన్ని శాసించబోతుందన్నారు. దేశంలో ఉన్న అపారమైన యువ శక్తిని నిర్వీర్యం చేసే కుట్రలు జరుగుతున్నాయని ఆరోపించారు.
ఉద్యమంలో ఏ ఒక్కరు ప్రేక్షక పాత్ర పోషించకూడదని, డ్రగ్స్పై పోరాటంలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వామ్యం కావాలని పిలుపునిచ్చారు. డ్రగ్స్ను ఉత్పత్తి చేసేవాళ్లు ఔషధ మొక్కల పేరుతో రైతులతో గంజాయి సాగు చేయిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. గిరిజన రైతులకు డబ్బుల ఆశ చూపి గంజాయి సాగు చేయిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వికారాబాద్ అనంతగిరి కొండల్లో గంజాయి సాగు చేసి, టౌన్లో డ్రగ్స్ అమ్ముతున్నారని తెలిపారు. దీంతో చిన్న చిన్న టౌన్లకు కూడా డ్రగ్స్ మహమ్మారి పాకిందన్నారు. ఇవాళ పాదయాత్రలో పుల్లెల గోపీచంద్, వందేమాతరం శ్రీనివాస్, బెల్లంకొండ సురేశ్, పద్మశ్రీ గడ్డం సామయ్య, విజయానంద రెడ్డి, దీపిక పాల్గొన్నారు. రేపటి పాదయాత్ర ముగింపు సభలో చిరంజీవి, నాగార్జున పాల్గొంటారని స్పష్టం చేశారు.
నషా ముక్త్ భారత్ పాదయాత్రకు మొదటి రోజు మంచి స్పందన లభించిందని కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు. ముస్లింలు కూడా స్వాగతం పలికారన్నారు. 2029 నాటికి నషా ముక్త్ భారత్ అవుతుందన్న నమ్మకం ఏర్పడిందన్నారు. డ్రగ్స్ యువతలో టాలెంట్ను, ఆత్మ విశ్వాసాన్ని దెబ్బ తీస్తుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రానున్న రోజుల్లో భారత యువత కీలక పాత్ర పోషించనుందని అన్నారు. అలాగే భారతీయ యువత ప్రపంచాన్ని శాసించబోతుందన్నారు. దేశంలో ఉన్న అపారమైన యువ శక్తిని నిర్వీర్యం చేసే కుట్రలు జరుగుతున్నాయని ఆరోపించారు.
ఉద్యమంలో ఏ ఒక్కరు ప్రేక్షక పాత్ర పోషించకూడదని, డ్రగ్స్పై పోరాటంలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వామ్యం కావాలని పిలుపునిచ్చారు. డ్రగ్స్ను ఉత్పత్తి చేసేవాళ్లు ఔషధ మొక్కల పేరుతో రైతులతో గంజాయి సాగు చేయిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. గిరిజన రైతులకు డబ్బుల ఆశ చూపి గంజాయి సాగు చేయిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వికారాబాద్ అనంతగిరి కొండల్లో గంజాయి సాగు చేసి, టౌన్లో డ్రగ్స్ అమ్ముతున్నారని తెలిపారు. దీంతో చిన్న చిన్న టౌన్లకు కూడా డ్రగ్స్ మహమ్మారి పాకిందన్నారు. ఇవాళ పాదయాత్రలో పుల్లెల గోపీచంద్, వందేమాతరం శ్రీనివాస్, బెల్లంకొండ సురేశ్, పద్మశ్రీ గడ్డం సామయ్య, విజయానంద రెడ్డి, దీపిక పాల్గొన్నారు. రేపటి పాదయాత్ర ముగింపు సభలో చిరంజీవి, నాగార్జున పాల్గొంటారని స్పష్టం చేశారు.