ETV Bharat / Videos

వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో వ్యవస్థలన్నీ నాశనం చేశారు: అచ్చెన్నాయుడు

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో వ్యవస్థలన్నీ నాశనం చేశారు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 7:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Minister Kinjarapu Atchannaidu Demands YSRCP : గొడ్డలిపార్టీ హయాంలో రాష్ట్రంలోని ముఖ్యమైన వ్యవస్థలన్నీ నాశనం చేశారని రాష్ట్రమంత్రి కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు నిప్పులు చెరిగారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా కోటబొమ్మాళి మండలం దుప్పలపాడులో గురువారం పేదల సేవలో ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇంటింటికీ వెళ్లి ఎన్టీఆర్ భరోసా సామాజిక పింఛన్లను పంపిణీచేశారు. పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు భూమిపూజ, శంకుస్థాపనలు చేశారు. ముఖ్యమంత్రి ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా బంగారు కుటుంబాలను దత్తత తీసుకునే కార్యక్రమంలో ప్రజలంతా భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు. 2014- 19 మధ్య తాము సాగునీటి రంగానికి 64వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చుచేస్తే గత ఐదేళ్ల పాలనలో గొడ్డలి పార్టీ అధ్యక్షుడు ఒక్కపైసా కూడా ఇవ్వకుండా సాగునీటి రంగాన్ని నిర్వీర్యం చేశారన్నారు. గత ప్రభుత్వం ఐదేళ్లలో కేంద్రం ఇళ్లనిర్మాణానికి ఇచ్చిన రూ.1,900కోట్లు పక్కదారి పట్టించి అవినీతికి పాల్పడటంతో రెండేళ్లగా ఇళ్ల మంజూరు నిలిచిపోయిందన్నారు. చంద్రబాబునాయుడు చొరవతో తాజాగా రాష్ట్రానికి 3లక్షల ఇళ్లు మంజూరయ్యాయన్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు విజన్ ఉన్న నాయకుడని, నిరంతరం రాష్ట్రాభివృద్ధికి పరితపిస్తున్నారని కొనియడారు.

Minister Kinjarapu Atchannaidu Demands YSRCP : గొడ్డలిపార్టీ హయాంలో రాష్ట్రంలోని ముఖ్యమైన వ్యవస్థలన్నీ నాశనం చేశారని రాష్ట్రమంత్రి కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు నిప్పులు చెరిగారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా కోటబొమ్మాళి మండలం దుప్పలపాడులో గురువారం పేదల సేవలో ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇంటింటికీ వెళ్లి ఎన్టీఆర్ భరోసా సామాజిక పింఛన్లను పంపిణీచేశారు. పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు భూమిపూజ, శంకుస్థాపనలు చేశారు. ముఖ్యమంత్రి ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా బంగారు కుటుంబాలను దత్తత తీసుకునే కార్యక్రమంలో ప్రజలంతా భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు. 2014- 19 మధ్య తాము సాగునీటి రంగానికి 64వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చుచేస్తే గత ఐదేళ్ల పాలనలో గొడ్డలి పార్టీ అధ్యక్షుడు ఒక్కపైసా కూడా ఇవ్వకుండా సాగునీటి రంగాన్ని నిర్వీర్యం చేశారన్నారు. గత ప్రభుత్వం ఐదేళ్లలో కేంద్రం ఇళ్లనిర్మాణానికి ఇచ్చిన రూ.1,900కోట్లు పక్కదారి పట్టించి అవినీతికి పాల్పడటంతో రెండేళ్లగా ఇళ్ల మంజూరు నిలిచిపోయిందన్నారు. చంద్రబాబునాయుడు చొరవతో తాజాగా రాష్ట్రానికి 3లక్షల ఇళ్లు మంజూరయ్యాయన్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు విజన్ ఉన్న నాయకుడని, నిరంతరం రాష్ట్రాభివృద్ధికి పరితపిస్తున్నారని కొనియడారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

ATCHANNAIDU DEMANDS YSRCP
YSRCP GOVERNMENT ON CROPS
YSRCP GOVERNMENT ON PROJECTS
వైఎస్సార్సీపీ పై అచ్చెన్నాయుడు
MINISTER KINJARAPU ATCHANNAIDU

ఇలాంటి కథనాలు

పాడేరు ఏజెన్సీలో మొదలైన శీతాకాల సోయగాలు

పాడేరు ఏజెన్సీలో శీతాకాల సోయగాలు - పర్యటకులను కట్టి పడేస్తున్న మంచు అందాలు

October 1, 2026 at 3:22 PM IST
పోలీసులు ఏర్పాటు చేసిన వంతెన

కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్‌తో వంతెన నిర్మాణం - గెడ్డ దాటే సమస్యకు పరిష్కారం

October 1, 2026 at 2:45 PM IST
Minister Kandula Durgesh Cleaning Roads

పారిశుద్ధ్య కార్మికుడిలా మంత్రి - చీపురు పట్టి రహదారులు శుభ్రం చేసిన కందుల దుర్గేశ్

October 1, 2026 at 1:46 PM IST
Minister Payyavula Kesav As Teacher

విజయం సాధించాలన్న కసి మనసులో ఉండాలి: మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్

October 1, 2026 at 12:33 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.