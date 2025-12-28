ETV Bharat / Videos

ముందే వచ్చిన సంక్రాంతి! - వడిసలేరులో ఘనంగా ఎడ్లబండి, గుర్రపు పోటీలు ప్రారంభం - VADISALERU BULLOCK CART RACES

ముందే వచ్చిన సంక్రాంతి! - వడిసలేరులో ఘనంగా ఎడ్లబండి, గుర్రపు పోటీలు ప్రారంభం (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 28, 2025 at 8:06 PM IST

Bullock Cart and Horse Races in East Godavari District : సంక్రాంతి పండుగ వాతావరణాన్ని ముందుగానే తెచ్చేలా మంత్రి కందుల దుర్గేష్​ ఎడ్లబండి పోటీలు, గుర్రం పోటీలను ప్రారంభించారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా రంగంపేట మండలం వడిసలేరులో రాష్ట్రస్థాయిలో ఈ పోటీలు ఉత్సాహభరిత వాతావరణంలో ప్రారంభమయ్యాయి. గత ఏడేళ్లుగా పోటీలను నిర్వహిస్తున్న గన్ని భాస్కర్​ రావు ఆధ్వర్యంలో ఈసారీ పోటీలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. పోటీల సందర్భంగా మంత్రి దుర్గేష్‌ గుర్రంపై రావడం ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఎడ్లబండ్ల పోటీల విజేతలకు బైక్‌లు, గుర్రం పరుగు పందెం పోటీల విజేతలకు నగదును బహుమతులుగా ఇవ్వనున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ, 2019 నుంచి 2024 వరకు లేనటువంటి పండుగ వాతావరణాన్ని మళ్లీ తీసుకు రావలనే ఉద్దేశంతో కూటమి ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తోందన్నారు. ఈ పోటీలను నిర్వహించిన గన్ని భాస్కర్ రావుకి మంత్రి దుర్గేష్​ అందరి తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని చూసేందుకు ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చి ఆసక్తిగా తిలకించారు.

