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మధిరలో సెంట్రలైజ్డ్ కమ్యూనిటీ కిచెన్​ ఏర్పాటు - ప్రారంభించిన డిప్యూటీ సీఎం

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మధిరలో 'స్కూల్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్' ప్రారంభించిన ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 29, 2026 at 10:58 AM IST

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School Breakfast in Madhira : ఖమ్మం జిల్లా మధిరలో ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న 'స్కూల్ బ్రేక్‌ ఫాస్ట్' కార్యక్రమం విజయవంతంగా కొనసాగుతోంది. పాఠశాలలకు వచ్చే విద్యార్థులు ఆకలితో రాకుండా చూడడం, ఆరోగ్యం, ఏకాగ్రత, పాఠశాల హాజరును మెరుగు పరచడమే లక్ష్యంగా సర్కార్​ ఈ పథకానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఇందులో భాగంగా మధిరలో ఏర్పాటు చేసిన అత్యాధునిక 'సెంట్రలైజ్డ్ కమ్యూనిటీ కిచెన్'ను ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క ప్రారంభించారు. 

వంట శాల నిర్మాణానికి సింగరేణి కాలరీస్ సంస్థ నిధులు సమకూర్చింది. కిచెన్‌లో గంటకు 5,400 ఇడ్లీలు, 3,600 పూరీలు, 2 వేల దోశలు తయారవుతున్నాయి. దీనిద్వారా మధిర, ఎర్రుపాలెం, తల్లాడ, వైరా, కొణిజర్ల, వేంసూరు, పెనుబల్లి, బోనకల్, కల్లూరు, చింతకాని, ముదిగొండ మండలాల్లోని 575 ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, 10 ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో సుమారు 27,700 మందికి అల్పాహారం అందుతోంది. 'హరే కృష్ణ మూవ్‌మెంట్ ఛారిటబుల్ ఫౌండేషన్ ఇండియా' భాగస్వామిగా వ్యవహరిస్తోంది. నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ సహకారంతో మెనూ రూపొందించారు.

School Breakfast in Madhira : ఖమ్మం జిల్లా మధిరలో ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న 'స్కూల్ బ్రేక్‌ ఫాస్ట్' కార్యక్రమం విజయవంతంగా కొనసాగుతోంది. పాఠశాలలకు వచ్చే విద్యార్థులు ఆకలితో రాకుండా చూడడం, ఆరోగ్యం, ఏకాగ్రత, పాఠశాల హాజరును మెరుగు పరచడమే లక్ష్యంగా సర్కార్​ ఈ పథకానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఇందులో భాగంగా మధిరలో ఏర్పాటు చేసిన అత్యాధునిక 'సెంట్రలైజ్డ్ కమ్యూనిటీ కిచెన్'ను ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క ప్రారంభించారు. 

వంట శాల నిర్మాణానికి సింగరేణి కాలరీస్ సంస్థ నిధులు సమకూర్చింది. కిచెన్‌లో గంటకు 5,400 ఇడ్లీలు, 3,600 పూరీలు, 2 వేల దోశలు తయారవుతున్నాయి. దీనిద్వారా మధిర, ఎర్రుపాలెం, తల్లాడ, వైరా, కొణిజర్ల, వేంసూరు, పెనుబల్లి, బోనకల్, కల్లూరు, చింతకాని, ముదిగొండ మండలాల్లోని 575 ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, 10 ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో సుమారు 27,700 మందికి అల్పాహారం అందుతోంది. 'హరే కృష్ణ మూవ్‌మెంట్ ఛారిటబుల్ ఫౌండేషన్ ఇండియా' భాగస్వామిగా వ్యవహరిస్తోంది. నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ సహకారంతో మెనూ రూపొందించారు.

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TAGGED:

BHATTI INAUGURATES KITCHEN
SCHOOL BREAKFAST SUCCESSFULL
మధిరలో స్కూల్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్
BATTI LAUNCHED SCHOOL BREAKFAST
SCHOOL BREAKFAST IN MADHIRA

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