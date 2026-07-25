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కేటీఆర్ వ్యవహార శైలి '50-50'లా తయారైంది : బండి సంజయ్ - BANDI SANJAY ON KTR BIRTHDAY

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కేటీఆర్ వ్యవహార శైలి '50-50' లా తయారైంది : బండి సంజయ్ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 25, 2026 at 8:36 PM IST

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Minister Bandi Sanjay Satires on KTR Fifty Birthday : బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ శుక్రవారం 50వ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టారు. కేటీఆర్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా శనివారం కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ శుభాకాంక్షలు చెప్పారు. కేటీఆర్ శుక్రవారం 50వ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టడంపై సెటైర్లు వేశారు. కేటీఆర్ వ్యవహార శైలి '50-50' లా తయారైందని, ఆయన వ్యక్తిత్వం లేదా వ్యవహారశైలి పూర్తిగా గందరగోళం, పబ్ సంస్కృతిల కలయికగా మారిందని సంజయ్ వ్యాఖ్యానించారు. అందులో 50 శాతం 'గబ్బులు' మరో 50 శాతం 'పబ్బులు' అంటూ ఎద్దేవా చేశారు. కేటీఆర్​కు పార్క్ హయత్ వంటి విలాసవంతమైన పెద్ద పెద్ద హోటళ్లు ఉన్నాయని, హోటల్‌లో ఆయన భారీ విందు ఇస్తారేమోనని వ్యంగ్యంగా ప్రశ్నించారు. జర్నలిస్టులకు దావత్ ఇస్తున్నారా లేదా అని అడిగారు. తన పని గురించి వాళ్లకెందుకని ప్రశ్నించారు. మాజీ సీఎం కేసీఆర్​ను ఉద్దేశించి ఉన్న ఒకయన ఫామ్ హౌస్​లో పడుకున్నాడని ఎద్దేవా చేశారు. వాళ్లకు బీజేపీ నాయకులు అవసరం లేదని కార్యకర్తలు సరిపోతారని స్పష్టం చేశారు. 

Minister Bandi Sanjay Satires on KTR Fifty Birthday : బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ శుక్రవారం 50వ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టారు. కేటీఆర్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా శనివారం కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ శుభాకాంక్షలు చెప్పారు. కేటీఆర్ శుక్రవారం 50వ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టడంపై సెటైర్లు వేశారు. కేటీఆర్ వ్యవహార శైలి '50-50' లా తయారైందని, ఆయన వ్యక్తిత్వం లేదా వ్యవహారశైలి పూర్తిగా గందరగోళం, పబ్ సంస్కృతిల కలయికగా మారిందని సంజయ్ వ్యాఖ్యానించారు. అందులో 50 శాతం 'గబ్బులు' మరో 50 శాతం 'పబ్బులు' అంటూ ఎద్దేవా చేశారు. కేటీఆర్​కు పార్క్ హయత్ వంటి విలాసవంతమైన పెద్ద పెద్ద హోటళ్లు ఉన్నాయని, హోటల్‌లో ఆయన భారీ విందు ఇస్తారేమోనని వ్యంగ్యంగా ప్రశ్నించారు. జర్నలిస్టులకు దావత్ ఇస్తున్నారా లేదా అని అడిగారు. తన పని గురించి వాళ్లకెందుకని ప్రశ్నించారు. మాజీ సీఎం కేసీఆర్​ను ఉద్దేశించి ఉన్న ఒకయన ఫామ్ హౌస్​లో పడుకున్నాడని ఎద్దేవా చేశారు. వాళ్లకు బీజేపీ నాయకులు అవసరం లేదని కార్యకర్తలు సరిపోతారని స్పష్టం చేశారు. 

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TAGGED:

DHARMENDRA PRADHAN RESIGNATION
KTR FIFTY BIRTHDAY
BANDI SANJAY ON KTR BIRTHDAY
MINISTER BANDI SANJAY

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ETV Bharat Telangana Team

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