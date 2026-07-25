కేటీఆర్ వ్యవహార శైలి '50-50'లా తయారైంది : బండి సంజయ్ - BANDI SANJAY ON KTR BIRTHDAY
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Published : July 25, 2026 at 8:36 PM IST
Minister Bandi Sanjay Satires on KTR Fifty Birthday : బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ శుక్రవారం 50వ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టారు. కేటీఆర్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా శనివారం కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ శుభాకాంక్షలు చెప్పారు. కేటీఆర్ శుక్రవారం 50వ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టడంపై సెటైర్లు వేశారు. కేటీఆర్ వ్యవహార శైలి '50-50' లా తయారైందని, ఆయన వ్యక్తిత్వం లేదా వ్యవహారశైలి పూర్తిగా గందరగోళం, పబ్ సంస్కృతిల కలయికగా మారిందని సంజయ్ వ్యాఖ్యానించారు. అందులో 50 శాతం 'గబ్బులు' మరో 50 శాతం 'పబ్బులు' అంటూ ఎద్దేవా చేశారు. కేటీఆర్కు పార్క్ హయత్ వంటి విలాసవంతమైన పెద్ద పెద్ద హోటళ్లు ఉన్నాయని, హోటల్లో ఆయన భారీ విందు ఇస్తారేమోనని వ్యంగ్యంగా ప్రశ్నించారు. జర్నలిస్టులకు దావత్ ఇస్తున్నారా లేదా అని అడిగారు. తన పని గురించి వాళ్లకెందుకని ప్రశ్నించారు. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ను ఉద్దేశించి ఉన్న ఒకయన ఫామ్ హౌస్లో పడుకున్నాడని ఎద్దేవా చేశారు. వాళ్లకు బీజేపీ నాయకులు అవసరం లేదని కార్యకర్తలు సరిపోతారని స్పష్టం చేశారు.
Minister Bandi Sanjay Satires on KTR Fifty Birthday : బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ శుక్రవారం 50వ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టారు. కేటీఆర్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా శనివారం కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ శుభాకాంక్షలు చెప్పారు. కేటీఆర్ శుక్రవారం 50వ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టడంపై సెటైర్లు వేశారు. కేటీఆర్ వ్యవహార శైలి '50-50' లా తయారైందని, ఆయన వ్యక్తిత్వం లేదా వ్యవహారశైలి పూర్తిగా గందరగోళం, పబ్ సంస్కృతిల కలయికగా మారిందని సంజయ్ వ్యాఖ్యానించారు. అందులో 50 శాతం 'గబ్బులు' మరో 50 శాతం 'పబ్బులు' అంటూ ఎద్దేవా చేశారు. కేటీఆర్కు పార్క్ హయత్ వంటి విలాసవంతమైన పెద్ద పెద్ద హోటళ్లు ఉన్నాయని, హోటల్లో ఆయన భారీ విందు ఇస్తారేమోనని వ్యంగ్యంగా ప్రశ్నించారు. జర్నలిస్టులకు దావత్ ఇస్తున్నారా లేదా అని అడిగారు. తన పని గురించి వాళ్లకెందుకని ప్రశ్నించారు. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ను ఉద్దేశించి ఉన్న ఒకయన ఫామ్ హౌస్లో పడుకున్నాడని ఎద్దేవా చేశారు. వాళ్లకు బీజేపీ నాయకులు అవసరం లేదని కార్యకర్తలు సరిపోతారని స్పష్టం చేశారు.