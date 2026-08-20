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దేశానికే ఆదర్శంగా ఏపీ యూరియా యాప్‌ - రాష్ట్రంలో ఎరువుల కొరత లేదు: మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు - ACHANNA NAIDU ON UREA

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రాష్ట్రంలో ఎరువుల కొరత లేదు: మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 5:44 PM IST

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Minister Atchannaidu On Fertilizers : రాష్ట్రంలో ఎరువుల కొరత లేకుండా అన్ని చర్యలు చేపట్టామని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు చెప్పారు. దీనిపై అవాస్తవాలు ప్రచారం చేస్తున్న వైఎస్సార్సీపీ చర్చకు సిద్ధమా అని సవాల్ విసిరారు. శాసనసభ ప్రశ్నోత్తరాలు సమయంలో దీనిపై సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నలకు మంత్రి సమాధానం ఇస్తూ అధిక ఎరువులు వినియోగానికి అడ్డుకట్ట వేసే విధంగా చర్యలు చేపట్టా మన్నారు. సమస్య రహితంగా మన రాష్ట్రం రూపొందించిన యాప్​ను కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని రాష్ట్రాల్లో రైతుల ప్రయోజనం కోసం వినియోగించేలా చర్యలు చేపడుతోందనీ, ఇది మనకు గర్వ కారణమని చెప్పారు. యాప్ వినియోగంలో తొలిదశలో బాగా సమస్యలు వచ్చాయి వాటిని ఒక్కొక్కటిగా పరిష్కరిస్తూ వచ్చాం. సభ్యుల సందేహాలకు సమాధానం ఇచ్చిన మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు గత ప్రభుత్వం పంటల బీమాకు చెల్లించాల్సిన ప్రీమియం వాటాను చెల్లించకపోవడం వల్ల రెండేళ్లుగా రైతులు నష్టపోయారనీ, ఈ ఏడాది ఆగస్టు 31 వరకు కేంద్రాన్ని అభ్యర్థించి పంటల బీమా ప్రీమియం కట్టేందుకు సమయం తీసుకున్నామన్నారు.  రైతులంతా ఈ బీమా చెల్లించి పంట నష్టాన్ని నివారించుకోవాలని మంత్రి విజ్ఞప్తి చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ వైఖరి రైతు వ్యతిరేకంగా చేసిన అంశాలను మంత్రి తీవ్రస్థాయిలో ఎండగట్టారు.  

Minister Atchannaidu On Fertilizers : రాష్ట్రంలో ఎరువుల కొరత లేకుండా అన్ని చర్యలు చేపట్టామని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు చెప్పారు. దీనిపై అవాస్తవాలు ప్రచారం చేస్తున్న వైఎస్సార్సీపీ చర్చకు సిద్ధమా అని సవాల్ విసిరారు. శాసనసభ ప్రశ్నోత్తరాలు సమయంలో దీనిపై సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నలకు మంత్రి సమాధానం ఇస్తూ అధిక ఎరువులు వినియోగానికి అడ్డుకట్ట వేసే విధంగా చర్యలు చేపట్టా మన్నారు. సమస్య రహితంగా మన రాష్ట్రం రూపొందించిన యాప్​ను కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని రాష్ట్రాల్లో రైతుల ప్రయోజనం కోసం వినియోగించేలా చర్యలు చేపడుతోందనీ, ఇది మనకు గర్వ కారణమని చెప్పారు. యాప్ వినియోగంలో తొలిదశలో బాగా సమస్యలు వచ్చాయి వాటిని ఒక్కొక్కటిగా పరిష్కరిస్తూ వచ్చాం. సభ్యుల సందేహాలకు సమాధానం ఇచ్చిన మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు గత ప్రభుత్వం పంటల బీమాకు చెల్లించాల్సిన ప్రీమియం వాటాను చెల్లించకపోవడం వల్ల రెండేళ్లుగా రైతులు నష్టపోయారనీ, ఈ ఏడాది ఆగస్టు 31 వరకు కేంద్రాన్ని అభ్యర్థించి పంటల బీమా ప్రీమియం కట్టేందుకు సమయం తీసుకున్నామన్నారు.  రైతులంతా ఈ బీమా చెల్లించి పంట నష్టాన్ని నివారించుకోవాలని మంత్రి విజ్ఞప్తి చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ వైఖరి రైతు వ్యతిరేకంగా చేసిన అంశాలను మంత్రి తీవ్రస్థాయిలో ఎండగట్టారు.  

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TAGGED:

AP ASSEMBLY SESSIONS 2026
MINISTER ACHANNA NAIDU
ఎరువుల పై అచ్చం నాయుడు
ACHANNA NAIDU ON UREA
ACHANNA NAIDU ON FERTILIZERS

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