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LIVE : దేవాదాయ శాఖపై మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ - ప్రత్యక్షప్రసారం - ENDOWMENT DEPT PROGRESS REPORT LIVE

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Endowment Dept 2 Years Progress Report Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 11:29 AM IST

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Endowment Dept 2 Years Progress Report Live : రెండేళ్ల పాలనలో కూటమి ప్రభుత్వం వివిధ రంగాలు, అంశాల్లో సాధించిన విజయాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు ‘ప్రోగ్రెస్‌ రిపోర్ట్‌ 2024-2026’ పేరిట ఇవాళ నివేదికలను విడుదల చేసింది. మొత్తం 10 అంశాలపై ఈ నివేదికలు ఇచ్చింది. వీటిల్లో కొన్నింటిని సీఎం చంద్రబాబు స్వయంగా విడుదల చేయనున్నారు. మిగతా రంగాలపై ఆయా శాఖల మంత్రులు రిపోర్ట్ విడుదల చేశారు. ఈ క్రమంలోనే దేవాదాయ శాఖపై ఆ శాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి నివేదిక విడుదల చేశారు. 

రెండేళ్లలో పరిపాలనను, ప్రభుత్వాన్ని ఎలా గాడిలో పెట్టామో చెప్పడంతోపాటు ఫేక్‌ న్యూస్‌కు చెక్‌ పెట్టడమే ఈ నివేదికల ముఖ్య ఉద్దేశం. వీటిని ఏటా ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. అదేవిధంగా వ్యవసాయం, పరిశ్రమలు, పర్యాటక రంగాల్లో సాధించిన అభివృద్ధి, చేపట్టిన చర్యలు, విజయాల వివరాలతో ‘అభివృద్ధి ’ అంశంపై, కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక పాలనలో చేపట్టిన సంస్కరణలు, తీసుకొచ్చిన విధానాలు, అనుసరించిన పద్ధతులు తదితర వివరాలతో ‘సుపరిపాలన’ అంశంపై, సంక్షేమం, పీ4 కార్యక్రమాల వివరాలతో ‘సంక్షేమం-సాధికారత’ అంశాలపై ప్రజలకు తెలియజేయడమే ఈ నివేదికల ముఖ్య ఉద్దేశం.

Endowment Dept 2 Years Progress Report Live : రెండేళ్ల పాలనలో కూటమి ప్రభుత్వం వివిధ రంగాలు, అంశాల్లో సాధించిన విజయాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు ‘ప్రోగ్రెస్‌ రిపోర్ట్‌ 2024-2026’ పేరిట ఇవాళ నివేదికలను విడుదల చేసింది. మొత్తం 10 అంశాలపై ఈ నివేదికలు ఇచ్చింది. వీటిల్లో కొన్నింటిని సీఎం చంద్రబాబు స్వయంగా విడుదల చేయనున్నారు. మిగతా రంగాలపై ఆయా శాఖల మంత్రులు రిపోర్ట్ విడుదల చేశారు. ఈ క్రమంలోనే దేవాదాయ శాఖపై ఆ శాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి నివేదిక విడుదల చేశారు. 

రెండేళ్లలో పరిపాలనను, ప్రభుత్వాన్ని ఎలా గాడిలో పెట్టామో చెప్పడంతోపాటు ఫేక్‌ న్యూస్‌కు చెక్‌ పెట్టడమే ఈ నివేదికల ముఖ్య ఉద్దేశం. వీటిని ఏటా ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. అదేవిధంగా వ్యవసాయం, పరిశ్రమలు, పర్యాటక రంగాల్లో సాధించిన అభివృద్ధి, చేపట్టిన చర్యలు, విజయాల వివరాలతో ‘అభివృద్ధి ’ అంశంపై, కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక పాలనలో చేపట్టిన సంస్కరణలు, తీసుకొచ్చిన విధానాలు, అనుసరించిన పద్ధతులు తదితర వివరాలతో ‘సుపరిపాలన’ అంశంపై, సంక్షేమం, పీ4 కార్యక్రమాల వివరాలతో ‘సంక్షేమం-సాధికారత’ అంశాలపై ప్రజలకు తెలియజేయడమే ఈ నివేదికల ముఖ్య ఉద్దేశం.

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ANAM ON 2 YEARS PROGRESS REPORT
AP GOVT 2 YEARS PROGRESSREPORT LIVE
ENDOWMENT DEPT PROGRESS REPORT LIVE

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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