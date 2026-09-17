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వెండి రేకుపై సూక్ష్మ విశ్వకర్మ చిత్రపటం - రాజాం స్వర్ణకారుడి అద్భుత ప్రతిభ

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వెండి రేకుపై సూక్ష్మ విశ్వకర్మ చిత్రపటం - రాజాం స్వర్ణకారుడి అద్భుత ప్రతిభ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 1:15 PM IST

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Miniature Viswakarma Portrait on Silver Leaf : బంగారం, వెండితో ఆభరణాలను తయారు చేసే స్వర్ణకారులు తమ వృత్తి నైపుణ్యానికి కళను జోడిస్తే ఎంత అద్భుతం సృష్టించవచ్చో ఈ కళాకృతి చాటి చెబుతోంది. చిన్న పరిమాణంలో ఉన్న వెండి రేకుపై విశ్వకర్మ భగవాన్‌ రూపాన్ని స్పష్టంగా తీర్చిదిద్దడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. విజయనగరం జిల్లా రాజాం పట్టణం కాస్పా వీధికి చెందిన సూక్ష్మ చిత్ర కళాకారుడు, స్వర్ణకారుడు అయిన ముగడ జగదీష్ మరోసారి తన అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచారు. సూక్ష్మ వెండి రేకుపై సూక్ష్మ విశ్వకర్మ చిత్రపటాన్ని చేతితో చెక్కారు. దీనిని 4 గ్రాముల వెండితో తయారు చేసినట్లు తెలిపారు. చిత్రపటాన్ని తయారు చేయడానికి మూడు గంటల సమయం పట్టిందని ఆయన అన్నారు. కళపై ఆసక్తి, సృజనాత్మకత కలిస్తే అద్భుతమైన కళాఖండాలు ఆవిష్కృతమవుతాయనే విషయాన్ని ఈ సూక్ష్మ చిత్రపటం చాటి చెబుతోంది. విశ్వకర్మ జయంతి సందర్భంగా దీనిని తయారు చేసినట్లు జగదీష్ తెలిపారు.

Miniature Viswakarma Portrait on Silver Leaf : బంగారం, వెండితో ఆభరణాలను తయారు చేసే స్వర్ణకారులు తమ వృత్తి నైపుణ్యానికి కళను జోడిస్తే ఎంత అద్భుతం సృష్టించవచ్చో ఈ కళాకృతి చాటి చెబుతోంది. చిన్న పరిమాణంలో ఉన్న వెండి రేకుపై విశ్వకర్మ భగవాన్‌ రూపాన్ని స్పష్టంగా తీర్చిదిద్దడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. విజయనగరం జిల్లా రాజాం పట్టణం కాస్పా వీధికి చెందిన సూక్ష్మ చిత్ర కళాకారుడు, స్వర్ణకారుడు అయిన ముగడ జగదీష్ మరోసారి తన అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచారు. సూక్ష్మ వెండి రేకుపై సూక్ష్మ విశ్వకర్మ చిత్రపటాన్ని చేతితో చెక్కారు. దీనిని 4 గ్రాముల వెండితో తయారు చేసినట్లు తెలిపారు. చిత్రపటాన్ని తయారు చేయడానికి మూడు గంటల సమయం పట్టిందని ఆయన అన్నారు. కళపై ఆసక్తి, సృజనాత్మకత కలిస్తే అద్భుతమైన కళాఖండాలు ఆవిష్కృతమవుతాయనే విషయాన్ని ఈ సూక్ష్మ చిత్రపటం చాటి చెబుతోంది. విశ్వకర్మ జయంతి సందర్భంగా దీనిని తయారు చేసినట్లు జగదీష్ తెలిపారు.

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TAGGED:

SILVER LEAF PORTRAIT
RAJAM GOLDSMITH
VISWAKARMA JAYANTI
MINIATURE SILVER ARTWORK
VISWAKARMA MINIATURE ART

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