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'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్'​ ఆధ్వర్యంలో నర్సంపేట మినీ స్టేడియం క్లీన్

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'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్'​ ఆధ్వర్యంలో నర్సంపేటి మినీ స్టేడియం క్లీన్ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 9, 2026 at 4:34 PM IST

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Eenadu ETV Bharat Effect On Narsampet Mini Stadium : వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేట పట్టణం శివారులో ఉన్న మినీ స్టేడియంలో పేరుకుపోయిన పిచ్చి మొక్కలు, పిచ్చి పొదలను 'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్​' ఆధ్వర్యంలో మున్సిపాలిటీ సిబ్బంది తొలగించారు. మినీ స్టేడియం ప్రాంగణం అంతటా పిచ్చి మొక్కలు పెరిగిపోవడంతో క్రీడాకారులు, స్థానిక యువత వ్యాయామం, ఆటలాడేందుకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ఈ సమస్యను 'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్​' మున్సిపల్ ఛైర్​పర్సన్ పెండెం శ్రీలక్ష్మీరామానంద్ దృష్టికి తీసుకెళ్లడంతో వెంటనే స్పందించి మున్సిపల్ అధికారులు, సిబ్బందిని స్టేడియానికి పంపించి పేరుకుపోయిన పిచ్చి మొక్కలను తొలగించి శుభ్రం చేయించారు. మైదానం శుభ్రపడటంతో స్థానిక క్రీడాకారులు, ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. స్టేడియానికి వ్యాయామం కోసం వచ్చే వారికోసం ఏర్పాటు చేసిన ఓపెన్ జిమ్​ పరికరాలను త్వరలో మరమ్మత్తులు చేయిస్తామని ఛైర్​పర్సన్ శ్రీలక్ష్మీ తెలిపారు. ఈ సమస్యను​ తమ దృష్టికి తీసుకొచ్చి సమస్య పరిష్కారానికి కృషి చేసినందుకు 'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్' బృందానికి ఛైర్​పర్సన్​ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు.  

Eenadu ETV Bharat Effect On Narsampet Mini Stadium : వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేట పట్టణం శివారులో ఉన్న మినీ స్టేడియంలో పేరుకుపోయిన పిచ్చి మొక్కలు, పిచ్చి పొదలను 'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్​' ఆధ్వర్యంలో మున్సిపాలిటీ సిబ్బంది తొలగించారు. మినీ స్టేడియం ప్రాంగణం అంతటా పిచ్చి మొక్కలు పెరిగిపోవడంతో క్రీడాకారులు, స్థానిక యువత వ్యాయామం, ఆటలాడేందుకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ఈ సమస్యను 'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్​' మున్సిపల్ ఛైర్​పర్సన్ పెండెం శ్రీలక్ష్మీరామానంద్ దృష్టికి తీసుకెళ్లడంతో వెంటనే స్పందించి మున్సిపల్ అధికారులు, సిబ్బందిని స్టేడియానికి పంపించి పేరుకుపోయిన పిచ్చి మొక్కలను తొలగించి శుభ్రం చేయించారు. మైదానం శుభ్రపడటంతో స్థానిక క్రీడాకారులు, ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. స్టేడియానికి వ్యాయామం కోసం వచ్చే వారికోసం ఏర్పాటు చేసిన ఓపెన్ జిమ్​ పరికరాలను త్వరలో మరమ్మత్తులు చేయిస్తామని ఛైర్​పర్సన్ శ్రీలక్ష్మీ తెలిపారు. ఈ సమస్యను​ తమ దృష్టికి తీసుకొచ్చి సమస్య పరిష్కారానికి కృషి చేసినందుకు 'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్' బృందానికి ఛైర్​పర్సన్​ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు.  

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TAGGED:

STADIUM CLEAN AEGIS ETV BHARAT TEAM
NARSAMPET MINI STADIUM CLEANING
SATDIUM CLEAN ON AEGIS ETV BHARAT
నర్సంపేట మినీ స్టేడియం క్లీనింగ్
ETV BHARAT EFFECT ON MINI STADIUM

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