Video Viral : ఉపాధిహామీ కూలీల 'సరదా పెళ్లి' - సామాజిక మాధ్యమాల్లో వీడియో వైరల్ - FUN FILLED WEDDING AT JAGTIAL
Published : May 30, 2026 at 8:58 PM IST
Fun Filled Wedding At Jagtial : పెళ్లంటే నూరేళ్ల పంట, పచ్చని పందిళ్లు, డప్పు వాయిద్యాలతో పెళ్లివేడుకను అటు ఏడు తరాలు, ఇటు ఏడు తరాలు గుర్తుండి పోయేలా నిర్వహిస్తారు. అచ్చం అలానే జగిత్యాల జిల్లా మల్యాల మండలం మల్లెగుట్ట సమీపంలో ఉపాధిహామీ కూలీలు సరదాగా నిర్వహించిన పెళ్లి సామాజిక మాధ్యమాల్లో చక్కర్లు కొడుతోంది. నిత్యం కష్టపడే కూలీలు.. కాసేపు ఉల్లాసంగా గడపడానికి, ఒకరికొకరు సంతోషాన్ని పంచుకోవడానికి ఈ వినూత్న కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఉపాధిహామీ పథకంలో భాగంగా మల్లెగుట్ట వద్ద పనిచేస్తున్న కూలీలు... పని విరామ సమయంలో సరదాగా పెళ్లి వేడుకను తలపించేలా ఒక కూలీ జంటకు పూలతో వివాహం జరిపించారు. సాంప్రదాయ పద్ధతిలో పాటలు పాడుకుంటూ, నృత్యాలు చేస్తూ, ఒకరికొకరు పూల దండలు మార్చుకుని చేసిన ఈ సరదా పెళ్లి.. వారిలోని కష్టాన్ని, అలసటను దూరం చేసి ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. నిత్య జీవితంలోని బాధలను, కష్టాలను మర్చిపోయి వాళ్లు చేసిన ఈ సందడి స్థానికంగా ఆకట్టుకుంది. కష్టాన్ని నమ్ముకుని పనిచేసే శ్రామికులు.. ఇలా పనుల్లోనూ సంతోషాన్ని వెతుక్కోవడం నిజంగా అభినందనీయమని పలువురు ప్రశంసిస్తున్నారు.
