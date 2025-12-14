Telangana Panchayat Elections Results2025

Viral Video : మెస్సి వర్సెస్ రేవంత్​ మ్యాచ్​ - గోల్​ కొట్టిన సీఎం రేవంత్​రెడ్డి - GOAT TOUR OF INDIA

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 14, 2025 at 10:47 AM IST

1 Min Read
Messi the GOAT Tour of India : ద గోట్​ ఇండియా టూర్​లో భాగంగా ఫుట్​బాల్​ దిగ్గజ ఆటగాడు లియోనెల్​ మెస్సి హైదరాబాద్​ పర్యటన చేశారు. ఈ పర్యటనతో అభిమానుల్లో ఫుల్​ జోష్​ నింపారు. శనివారం సాయంత్రం ఉప్పల్​ స్టేడియంలో వేల సంఖ్యలో అభిమానుల మధ్య మెస్సి ఆటను ఆడాడు. స్టేడియం అంతా మెస్సి మెస్సి మెస్సి అంటూ ఊర్రూతలు ఊగిపోయారు. పిల్లలు, యువత కేరింతలతో మైదానం సందడిగా మారింది. ఇరు ఫుట్​బాల్​ జట్లతో మెస్సి కాసేపు సరదాగా మ్యాచ్​ ఆడటమే కాదు మైదానం మొత్తం కలియదిరిగారు. అభిమానులకు అభివాదం చేస్తూ మధ్యమధ్యలో బంతులను కిక్​ చేసి అభిమానుల మధ్యలోకి పంపించారు.

స్టేడియంలో సీఎం రేవంత్​ గోల్స్​ చేయడంతో ప్రేక్షకులు పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు. ‘ద గోట్‌ మెస్సి’ అంటూ నినదించారు. మెస్సితో పాటు ఫుట్​బాల్​ క్రీడాకారులు రోడ్రిగో డి పాల్, లూయిస్‌ సువారెజ్‌ పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో లోక్​సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్​గాంధీ పాల్గొన్నారు. సీఎం రేవంత్​రెడ్డితో కలిసి మనవడు ఫుట్​బాల్​ కిక్​ చేశాడు. ఉప్పల్​ స్టేడియంలో మెస్సి ఉన్న గంటసేపు పండగ వాతావరణమే నెలకొంది.

TAGGED:

MESSI VS REVANTH REDDY
LIONEL MESSI GOAT TOUR OF INDIA
GOAT TOUR OF INDIA
మెస్సి గోట్​ టూర్​ ఆఫ్​ ఇండియా
GOAT TOUR OF INDIA

