నెల్లూరు జిల్లాలో మెన్ అండ్ ఉమెన్ రాష్ట్రస్థాయి బీచ్ కబడ్డీ ప్రారంభం - STATEWIDE BEACH KABADDI
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 1:21 PM IST
Statewide Beach Kabaddi in Nellore District : నెల్లూరు జిల్లా సంగం మండలం దువ్వూరులో 13వ అంతర్ జిల్లాల మెన్ అండ్ ఉమెన్ రాష్ట్రస్థాయి బీచ్ కబడ్డీ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలు ప్రారంభమయ్యాయి. పోటీలను టీడీపీ యువ నాయకురాలు ఆనం కైవల్యా రెడ్డి, రాజ్యసభ సభ్యులు బీద మస్తాన్రావు క్రీడాజ్యోతి వెలిగించి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా కబడ్డీ క్రీడాకారులు వారికీ క్రీడావందనాన్ని తెలియజేశారు. కబడ్డీ భారతదేశానికి చెందిన అత్యంత పురాతన సంప్రదాయ క్రీడలలో ఒకటని ఆనం కైవల్యా రెడ్డి అన్నారు. గ్రామీణ స్థాయి నుంచి ప్రారంభమైన ఈ క్రీడా నేడు జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయికి ఎదిగి దేశ గౌరవాన్ని పెంచుతుందని ఆమె పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలోని 26 జిల్లాల నుంచి పురుష, మహిళా క్రీడాకారులు పాల్గొని తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించడం మనందరికీ గర్వకారణమని కైవల్యా రెడ్డి అన్నారు. మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి ప్రోత్సాహంతో పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్రస్థాయి కార్యక్రమం చేపట్టడం హర్షనీయమని రాజ్యసభ సభ్యులు బీద మస్తాన్రావు అన్నారు.
