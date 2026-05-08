ETV Bharat / Videos

నెల్లూరు జిల్లాలో మెన్ అండ్ ఉమెన్ రాష్ట్రస్థాయి బీచ్ కబడ్డీ ప్రారంభం - STATEWIDE BEACH KABADDI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
13వ అంతర్ జిల్లాల మెన్ అండ్ ఉమెన్ రాష్ట్రస్థాయి బీచ్ కబడ్డీ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 1:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Statewide Beach Kabaddi in Nellore District : నెల్లూరు జిల్లా సంగం మండలం దువ్వూరులో 13వ అంతర్ జిల్లాల మెన్ అండ్ ఉమెన్ రాష్ట్రస్థాయి బీచ్ కబడ్డీ ఛాంపియన్​షిప్ పోటీలు ప్రారంభమయ్యాయి. పోటీలను టీడీపీ యువ నాయకురాలు ఆనం కైవల్యా రెడ్డి, రాజ్యసభ సభ్యులు బీద మస్తాన్​రావు క్రీడాజ్యోతి వెలిగించి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా కబడ్డీ క్రీడాకారులు వారికీ క్రీడావందనాన్ని తెలియజేశారు. కబడ్డీ భారతదేశానికి చెందిన అత్యంత పురాతన సంప్రదాయ క్రీడలలో ఒకటని ఆనం కైవల్యా రెడ్డి అన్నారు. గ్రామీణ స్థాయి నుంచి ప్రారంభమైన ఈ క్రీడా నేడు జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయికి ఎదిగి దేశ గౌరవాన్ని పెంచుతుందని ఆమె పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలోని 26 జిల్లాల నుంచి పురుష, మహిళా క్రీడాకారులు పాల్గొని తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించడం మనందరికీ గర్వకారణమని కైవల్యా రెడ్డి అన్నారు. మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి ప్రోత్సాహంతో పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్రస్థాయి కార్యక్రమం చేపట్టడం హర్షనీయమని రాజ్యసభ సభ్యులు బీద మస్తాన్​రావు అన్నారు.

Statewide Beach Kabaddi in Nellore District : నెల్లూరు జిల్లా సంగం మండలం దువ్వూరులో 13వ అంతర్ జిల్లాల మెన్ అండ్ ఉమెన్ రాష్ట్రస్థాయి బీచ్ కబడ్డీ ఛాంపియన్​షిప్ పోటీలు ప్రారంభమయ్యాయి. పోటీలను టీడీపీ యువ నాయకురాలు ఆనం కైవల్యా రెడ్డి, రాజ్యసభ సభ్యులు బీద మస్తాన్​రావు క్రీడాజ్యోతి వెలిగించి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా కబడ్డీ క్రీడాకారులు వారికీ క్రీడావందనాన్ని తెలియజేశారు. కబడ్డీ భారతదేశానికి చెందిన అత్యంత పురాతన సంప్రదాయ క్రీడలలో ఒకటని ఆనం కైవల్యా రెడ్డి అన్నారు. గ్రామీణ స్థాయి నుంచి ప్రారంభమైన ఈ క్రీడా నేడు జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయికి ఎదిగి దేశ గౌరవాన్ని పెంచుతుందని ఆమె పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలోని 26 జిల్లాల నుంచి పురుష, మహిళా క్రీడాకారులు పాల్గొని తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించడం మనందరికీ గర్వకారణమని కైవల్యా రెడ్డి అన్నారు. మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి ప్రోత్సాహంతో పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్రస్థాయి కార్యక్రమం చేపట్టడం హర్షనీయమని రాజ్యసభ సభ్యులు బీద మస్తాన్​రావు అన్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

మెన్ ఉమెన్ రాష్ట్రస్థాయి కబడ్డీ
MEN AND WOMEN KABADDI
NELLORE BEACH KABADDI
KABADDI COMPETITION STATEWIDE
STATEWIDE BEACH KABADDI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

CP S.V. Rajasekhara Babu Felicitated The Children Of Home Guards Who Excelled In The 10th-Grade

10 ఫలితాల్లో హోంగార్డుల పిల్లల సత్తా - సత్కరించిన విజయవాడ సీపీ

May 8, 2026 at 1:20 PM IST
Kothapeta Rs 1Crore Gold Theft Case Solved Police

భారీ చోరీ కేసును ఛేదించిన పోలీసులు - రూ. కోటి విలువైన బంగారం స్వాధీనం

May 7, 2026 at 6:55 PM IST
CM Chandrababu Naidu On Government Schools 10th Toppers

దేశంలోనే నూతన ఒరవడి - ప్రతిభ కనబరిచిన ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థుల ఫొటోలతో ప్రకటనలు: సీఎం చంద్రబాబు

May 7, 2026 at 6:27 PM IST
Green Hydrogen Makes Environmental Changes

2028 నాటికి ఏపీలో గ్రీన్​ హైడ్రోజన్​: ఇంధన రంగ నిపుణులు ఎస్.ఎస్.వి. రాంకుమార్

May 7, 2026 at 2:17 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.