ETV Bharat / Videos

LIVE : మెగాస్టార్​ చిరంజీవి 158వ సినిమా పూజా కార్యక్రమం - ప్రత్యక్షప్రసారం - MEGASTAR CHIRANJEEVI LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
MEGA 158 Opening Ceremony (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 21, 2026 at 8:16 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

MEGA 158 Opening Ceremony Live: మెగాస్టార్ చిరంజీవి 158వ సినిమాకి బాబీ దర్శకత్వం వహించనున్న సంగతి తెలిసిందే. ‘వాల్తేరు వీరయ్య’ విజయం తర్వాత వీళ్లిద్దరి కలయికలో రూపొందనున్న రెండో చిత్రమిది. కేవీఎన్‌ ప్రొడక్షన్స్‌ పతాకంపై వెంకట్‌ కె.నారాయణ నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే అధికారికంగా ప్రకటించిన ఈ సినిమా ఈరోజున పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభమైంది. ఈ మేరకు ఓ వీడియోను అభిమానులతో పంచుకున్నారు. ఈ సినిమాలోని కొత్త లుక్‌ కోసం పడుతున్న కష్టాన్ని శరీరాకృతిని మార్చుకునేందుకు చేస్తున్న కఠిన కసరత్తుల్ని చిరంజీవి ఓ వీడియోలో చూపించారు. మాస్‌ అంశాలతో నిండిన శక్తిమంతమైన యాక్షన్‌ కథతో ఈ సినిమా ముస్తాబు కానుంది. చిరు ఇందులో రెండు కోణాల్లో సాగే పాత్రలో అలరించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నెలాఖరు నుంచే రెగ్యులర్‌ షూట్‌ మొదలవుతుందని తెలిసింది. ఈ చిత్రం వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతికి తెరపైకి వచ్చే అవకాశముంది. చిరంజీవి 158వ సినిమాకి సంబంధించి పూజా కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షించండి. 

MEGA 158 Opening Ceremony Live: మెగాస్టార్ చిరంజీవి 158వ సినిమాకి బాబీ దర్శకత్వం వహించనున్న సంగతి తెలిసిందే. ‘వాల్తేరు వీరయ్య’ విజయం తర్వాత వీళ్లిద్దరి కలయికలో రూపొందనున్న రెండో చిత్రమిది. కేవీఎన్‌ ప్రొడక్షన్స్‌ పతాకంపై వెంకట్‌ కె.నారాయణ నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే అధికారికంగా ప్రకటించిన ఈ సినిమా ఈరోజున పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభమైంది. ఈ మేరకు ఓ వీడియోను అభిమానులతో పంచుకున్నారు. ఈ సినిమాలోని కొత్త లుక్‌ కోసం పడుతున్న కష్టాన్ని శరీరాకృతిని మార్చుకునేందుకు చేస్తున్న కఠిన కసరత్తుల్ని చిరంజీవి ఓ వీడియోలో చూపించారు. మాస్‌ అంశాలతో నిండిన శక్తిమంతమైన యాక్షన్‌ కథతో ఈ సినిమా ముస్తాబు కానుంది. చిరు ఇందులో రెండు కోణాల్లో సాగే పాత్రలో అలరించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నెలాఖరు నుంచే రెగ్యులర్‌ షూట్‌ మొదలవుతుందని తెలిసింది. ఈ చిత్రం వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతికి తెరపైకి వచ్చే అవకాశముంది. చిరంజీవి 158వ సినిమాకి సంబంధించి పూజా కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షించండి. 

For All Latest Updates

TAGGED:

MEGA158 OPENING CEREMONY LIVE
MEGASTAR CHIRANJEEVI 158 MOVIE
CHIRUBOBBY2 MOVIE
CHIRU 158 OPENING CEREMONY LIVE
MEGASTAR CHIRANJEEVI LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Art of Living 45th Anniversary Live

LIVE: 'ఆర్ట్‌ ఆఫ్‌ లివింగ్‌' 45వ వార్షికోత్సవ వేడుకలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

May 20, 2026 at 6:53 PM IST
EAPCET Results Release Live

LIVE : తెలంగాణ ఎప్​సెట్​ ఫలితాలు విడుదల - ప్రత్యక్షప్రసారం

May 17, 2026 at 11:11 AM IST
EDUCATION WEEK IN TELANGANA

LIVE : విద్యావారోత్సవాలు-2026లో ప్రారంభ వేడుకల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం

May 11, 2026 at 7:08 PM IST
Narendra Modi

LIVE : పరేడ్​ గ్రౌండ్స్​లో నరేంద్రమోదీ బహిరంగ సభ - ప్రత్యక్షప్రసారం

May 10, 2026 at 5:51 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.