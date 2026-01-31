ETV Bharat / Videos

LIVE : మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ జనజాతర - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - MEDARAM JATARA LIVE 2026

Medaram Jatara Live 2026 (ETV Bharat GFX)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 31, 2026 at 8:14 AM IST

Medaram Sammakka Saralamma Jatara Live : సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర తుది ఘట్టానికి చేరుకుంది. వనం వీడి జనం మధ్యకు వచ్చిన వనదేవతలు మూడు రోజుల పాటు భక్తుల పూజలందుకున్నారు. తిరిగి ఈ రాత్రి వనప్రవేశంతో మేడారం మహా జాతర పరిసమాప్తం కానుంది. ఇంకా మేడారం జన సంద్రంగానే ఉంది. గద్దెల వద్ద నిర్విరామంగా దర్శనాలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. నాలుగు రోజులు పాటు అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర ఇక ఆఖరి పర్వానికి చేరుకుంది. ఇవాళ తల్లుల వనప్రవేశంతో వన జాతర ముగుస్తుంది. సాయంత్రం సమయంలో గద్దెలను పరిశుభ్రం చేసి గిరిజన పూజారులు అమ్మవార్లకు సంప్రదాయ పూజలు నిర్వహిస్తారు. రద్దీ నేపథ్యంలో పోలీసులు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. అనంతరం రాత్రి 7 గంటల సమయంలో దేవతల వన ప్రవేశం ఆరంభమవుతుంది. సమ్మక్కసారాలమ్మ జాతరకు భారీ సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తున్నారు. అమ్మవారిని దర్శించుకుంటున్నారు. గద్దెల వద్ద నిర్విరామంగా దర్శనాలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.  

సమ్మక్క సారాలమ్మ జాతర 2026
MEDARAM JATARA LIVE 2026
SAMMAKKA SARALAMMA JATARA LIVE
LARGEST TRIBAL JATARA 2026
MEDARAM JATARA LIVE 2026

ETV Bharat Telangana Team

