LIVE : మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - MEDARAM JATARA LIVE 2026

thumbnail
Medaram Sammakka Saralamma Jatara Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 30, 2026 at 8:26 AM IST

1 Min Read
Medaram Sammakka Saralamma Jatara Live : వనజాతర జనజాతరగా మారింది. చిలుకలగుట్ట నుంచి దిగివచ్చి గద్దెపై కొలువైన సమ్మక్కను చూసి భక్తులు పరవశించిపోతున్నారు. సమ్మక్క తల్లికీ జై అంటూ భక్తుల జయజయధ్వానాలతో మేడారం మారుమోగుతోంది. చిలుకలగుట్ట నుంచి గద్దెల వరకూ సాగిన సమ్మక్క ఊరేగింపు ఆద్యంతం కోలాహలంగా సాగింది. భక్తుల రద్దీ మరింత పెరిగింది. జాతర జనసంద్రంగా మారడంతో పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రత చర్యలు చేపట్టారు. ఐజీ చంద్రశేఖర్‌రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో 25 మంది ఐపీఎస్‌ అధికారులు రద్దీ నియంత్రణ విధుల్లో పాల్గొన్నారు. తల్లుల దర్శనం కోసం క్యూలైన్లలో భక్తులకు కనీసం రెండు గంటల సమయం పట్టింది. మరోవైపు జంపన్నవాగు వద్ద లక్షల సంఖ్యలో భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరిస్తున్నారు. ఎక్కడ చూసినా భక్తుల రద్దీయే కనిపిస్తోంది. పెద్ద సంఖ్యలో తలనీలాలు సమర్పించుకొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మేడారం మొత్తం గుడారాల మయమైంది. సమ్మక్క సారలమ్మను దర్శించుకునేందుకు భక్తులు విశేషంగా తరలివస్తున్నారు. ఆ జాతరను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

MEDARAM JATARA LIVE 2026
SAMMAKKA SARALAMMA JATARA LIVE
మేడారం జాతర ప్రత్యక్ష ప్రసారం
MEDARAM JANA JATARA 2026 LIVE
MEDARAM JATARA LIVE 2026

ETV Bharat Telangana Team

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

