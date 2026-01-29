ETV Bharat / Videos

LIVE : మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ జన జాతర - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - MEDARAM MAHAJATARA 2026 LIVE

Medaram Mahajatara 2026 Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 29, 2026 at 8:00 AM IST

Medaram Mahajatara 2026 Live : మేడారం భక్తజనసంద్రమైంది. మహా జాతర ప్రారంభమైన వేళ పిల్లాపాప, చిన్నాపెద్దా సకుటుంబ సమేతంగా ఊళ్లన్ని ఆదివాసీ తల్లుల చెంతకు చేరాయి. బుధవారం ప్రారంభమైన జాతర మరో 3 రోజుల పాటు వైభవంగా జరుగనుంది. రెండేళ్లకోసారి అత్యంత వైభవంగా జరిగే మేడారం మహాజాతరకు భక్తులు విశేషంగా తరలివస్తున్నారు. కోట్లాది మంది భక్తుల కొంగు బంగారాలైన సమ్మక్క, సారలమ్మ తల్లులను భక్తులు దర్శించుకుంటున్నారు. ఆదివాసీ పూజారులు, డప్పు శబ్దాలు, డోలు వాద్యాల నడుమ సారలమ్మ, పగిడిద్ద రాజు, గోవిందరాజులు బుధవారం సాయంత్రం గద్దెలపై కొలువుదీరారు. ఆలయ పరిసరాలన్నీ భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకూ క్షణమైనా విరామం లేకుండా దర్శనాలు సాగుతూనే ఉన్నాయి. మేడారం జాతరను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. వనదేవతల రాక సందర్భంగా భక్తులతో మేడారం వెలుగుజిలుగులతో కళకళలాడుతోంది. భక్తులంతా ఎంతో ఆతురతగా చూసే మరో అద్భుత ఘట్టం గురువారం సాయంత్రం సమ్మక్క తల్లి మేడారంలోని గద్దెపైకి చేరుకోవడంతో ఆవిష్కృతం కానుంది. శుక్రవారం వనదేవతలు అందరూ గద్దెలపై నుంచి భక్తులకు దర్శమిస్తారు. మేడారం జాతర జరుగుతుతోంది ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

MEDARAM JATARA LIVE
MEDARAM MAHAJATARA 2026 LIVE
మేడారం జాతర లైవ్
SAMMAKKA SARALAMMA JATARA
MEDARAM MAHAJATARA 2026 LIVE

ETV Bharat Telangana Team

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

