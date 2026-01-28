LIVE : మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ మాహాజాతర - ప్రత్యక్షప్రసారం - MEDARAM MAHAJATARA 2026 LIVE
Published : January 28, 2026 at 8:53 AM IST|
Updated : January 28, 2026 at 9:24 AM IST
Medaram Mahajatara 2026 Live : మేడారం జనారణ్యం అయింది. మహా జాతర ప్రారంభమైన వేళ పిల్లాపాప, చిన్నాపెద్దా సకుటుంబ సమేతంగా ఊళ్లన్ని ఆదివాసీ తల్లుల చెంతకు చేరాయి. ఇవాళ్టి నుంచి 4 రోజుల పాటు సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర వైభవంగా జరుగుతోంది. రెండేళ్లకోసారి అత్యంత వైభవంగా జరిగే మేడారం మహాజాతరకు అంతా సిద్ధమైంది. కోట్లాది మంది భక్తుల కొంగు బంగారాలైన సమ్మక్క, సారలమ్మ తల్లులు దర్శనం ఇచ్చే సమయం ఆసన్నమైంది. ఆదివాసీ పూజారులు, డప్పు శబ్దాలు, డోలు వాద్యాల నడుమ సారలమ్మ, పగిడిద్ద రాజు, గోవిందరాజులు ఇవాళ సాయంత్రం గద్దెలపై కొలువుదీరుతున్నారు. మహబూబాబాద్ జిల్లాలోని గంగారం మండలం పూనుగుండ్ల నుంచి బయలుదేరిన పగిడిద్దరాజు మంగళవారం రాత్రి గోవిందరావుపేట మండలం లక్ష్మీపురంలో బస చేశారు.జాతరను పురస్కరించుకుని మేడారం విద్యుద్దీప కాంతులతో శోభాయమానమైంది. పరిసరాలన్నీ భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకూ క్షణమైనా విరామం లేకుండా దర్శనాలు సాగుతూనే ఉన్నాయి. మేడారం జాతరను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
