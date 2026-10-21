రాజమహేంద్రవరంలో భారీ కొండచిలువ కలకలం - భయాందోళనలో స్థానికులు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 9:02 AM IST
Massive Python In Rajamahendravaram : రాజమహేంద్రవరంలోని మోరంపూడి జంక్షన్ సమీపంలో గల ఒక అపార్ట్మెంట్ వద్ద భారీ కొండచిలువ తీవ్ర కలకలం రేపింది. భారీ కొండచిలువ చెట్లపై నుంచి జనావాసాల వైపునకు, ఇళ్లలోకి ప్రవేశించేందుకు ప్రయత్నిస్తుండటాన్ని గమనించిన స్థానికులు ఒక్కసారిగా తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు. నిత్యం రద్దీగా ఉండే కాలనీల మధ్యకు అంత పెద్ద కొండచిలువ రావడంతో ప్రాణభయంతో పిల్లాపెద్దలంతా చెల్లాచెదురుగా పరుగులు తీశారు. అసలు నగరంలోకి ఈ కొండచిలువ ఎలా వచ్చిందనే విషయంపై పలు సందేహాలు వ్యక్తమవుతుండగా, చుట్టుపక్కల దట్టంగా ఉన్న పొదల్లో దీని పిల్లలు లేదా మరికొన్ని విషసర్పాలు ఏమైనా దాగి ఉన్నాయేమోనని కాలనీవాసులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు.
ఈ ప్రాంతంలో కాలనీల మధ్య చెత్తాచెదారం విపరీతంగా పేరుకుపోవడం, పిచ్చిమొక్కలు సకాలంలో తొలగించకపోవడం వల్లే ఇలాంటి ప్రమాదకర వన్యప్రాణులు, విషపురుగులు నివాసాల్లోకి చొరబడుతున్నాయని స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా అటవీ శాఖ, మున్సిపల్ అధికారులు తక్షణమే స్పందించి, రక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని కాలనీవాసులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. వెంటనే నిపుణులైన పాములు పట్టే వారిని రంగంలోకి దించి ఆ కొండచిలువను పట్టుకోవాలని, అలాగే పరిసరాల్లో పేరుకుపోయిన వ్యర్థాలను, పొదలను క్లియర్ చేసి తమకు ప్రాణరక్షణ కల్పించాలని ప్రజలు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
Massive Python In Rajamahendravaram : రాజమహేంద్రవరంలోని మోరంపూడి జంక్షన్ సమీపంలో గల ఒక అపార్ట్మెంట్ వద్ద భారీ కొండచిలువ తీవ్ర కలకలం రేపింది. భారీ కొండచిలువ చెట్లపై నుంచి జనావాసాల వైపునకు, ఇళ్లలోకి ప్రవేశించేందుకు ప్రయత్నిస్తుండటాన్ని గమనించిన స్థానికులు ఒక్కసారిగా తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు. నిత్యం రద్దీగా ఉండే కాలనీల మధ్యకు అంత పెద్ద కొండచిలువ రావడంతో ప్రాణభయంతో పిల్లాపెద్దలంతా చెల్లాచెదురుగా పరుగులు తీశారు. అసలు నగరంలోకి ఈ కొండచిలువ ఎలా వచ్చిందనే విషయంపై పలు సందేహాలు వ్యక్తమవుతుండగా, చుట్టుపక్కల దట్టంగా ఉన్న పొదల్లో దీని పిల్లలు లేదా మరికొన్ని విషసర్పాలు ఏమైనా దాగి ఉన్నాయేమోనని కాలనీవాసులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు.
ఈ ప్రాంతంలో కాలనీల మధ్య చెత్తాచెదారం విపరీతంగా పేరుకుపోవడం, పిచ్చిమొక్కలు సకాలంలో తొలగించకపోవడం వల్లే ఇలాంటి ప్రమాదకర వన్యప్రాణులు, విషపురుగులు నివాసాల్లోకి చొరబడుతున్నాయని స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా అటవీ శాఖ, మున్సిపల్ అధికారులు తక్షణమే స్పందించి, రక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని కాలనీవాసులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. వెంటనే నిపుణులైన పాములు పట్టే వారిని రంగంలోకి దించి ఆ కొండచిలువను పట్టుకోవాలని, అలాగే పరిసరాల్లో పేరుకుపోయిన వ్యర్థాలను, పొదలను క్లియర్ చేసి తమకు ప్రాణరక్షణ కల్పించాలని ప్రజలు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.