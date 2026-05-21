పాతబస్తీ మదీనా చౌరస్తాలో భారీ అగ్నిప్రమాదం - తప్పిన ప్రాణాపాయం - MASSIVE FIRE MADINA CHOWRASTA
Published : May 21, 2026 at 1:40 PM IST
Massive Fire Accident in Old City Near Charminar : హైదరాబాద్లోని పాతబస్తీ చార్మినార్ సమీపంలోని ఎస్జేవై కాంప్లెక్స్లో అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. దీంతో 3 దుకాణాలు అగ్నికి ఆహుతయ్యాయి. పోలీసులు, అగ్నిమాపక శాఖ సిబ్బంది వేగంగా స్పందించి ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని 10 ఫైర్ ఇంజిన్లతో మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. కాంప్లెక్స్లో పదుల సంఖ్యలో టెక్స్టైల్ దుకాణాలు, పైన బ్యాంక్, డైయాగ్నాస్టిక్ సెంటర్లు ఉన్నాయి. అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను వేగంగా అదుపు చేయడం వల్ల పెను ప్రమాదం తప్పిందని స్థానికులు తెలిపారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది రెండు గంటల పాటు శ్రమించి మంటలు ఆర్పారు. ఈ ప్రమాదంలో ఎవరికీ గాయాలు కాలేదని అధికారులు తెలిపారు. అగ్ని ప్రమాదానికి గల కారణాలపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. దుకాణాలు తెరవకముందే అగ్ని ప్రమాదం జరగటంతో ప్రాణ నష్టం తప్పింది. ఈ ఘటన స్థలాన్ని చార్మినార్ జోన్ డీసీపీ కిరణ్ ఖరే ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తును ప్రారంభించారు.
