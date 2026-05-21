పాతబస్తీ మదీనా చౌరస్తాలో భారీ అగ్నిప్రమాదం - తప్పిన ప్రాణాపాయం - MASSIVE FIRE MADINA CHOWRASTA

పాతబస్తీ మదీనా చౌరస్తాలో భారీ అగ్నిప్రమాదం - తప్పిన ప్రాణాపాయం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 21, 2026 at 1:40 PM IST

Massive Fire Accident in Old City Near Charminar : హైదరాబాద్​లోని పాతబస్తీ చార్మినార్ సమీపంలోని ఎస్​జేవై కాంప్లెక్స్​లో అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. దీంతో 3 దుకాణాలు అగ్నికి ఆహుతయ్యాయి. పోలీసులు, అగ్నిమాపక శాఖ సిబ్బంది వేగంగా స్పందించి ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని 10 ఫైర్‌ ఇంజిన్‌లతో మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. కాంప్లెక్స్‌లో పదుల సంఖ్యలో టెక్స్​టైల్ దుకాణాలు, పైన బ్యాంక్, డైయాగ్నాస్టిక్ సెంటర్​లు ఉన్నాయి. అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను వేగంగా అదుపు చేయడం వల్ల పెను ప్రమాదం తప్పిందని స్థానికులు తెలిపారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది రెండు గంటల పాటు శ్రమించి మంటలు ఆర్పారు. ఈ ప్రమాదంలో ఎవరికీ గాయాలు కాలేదని అధికారులు తెలిపారు. అగ్ని ప్రమాదానికి గల కారణాలపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. దుకాణాలు తెరవకముందే అగ్ని ప్రమాదం జరగటంతో ప్రాణ నష్టం తప్పింది. ఈ ఘటన స్థలాన్ని చార్మినార్ జోన్ డీసీపీ కిరణ్ ఖరే ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తును ప్రారంభించారు. 

