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ఫర్నిచర్​ షాపులో భారీ అగ్నిప్రమాదం

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టప్పాచబుత్ర గోదాములో అగ్ని ప్రమాదం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 13, 2026 at 9:44 AM IST

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Fire Accident At Sabar Nagar : హైదరాబాద్​ తప్పాచబుత్ర పోలీస్‌స్టేషన్‌ పరిధిలోని సబర్‌నగర్‌లో ఫర్నిచర్‌ గోదాములో భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. గోదాములో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగడంతో స్థానికులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది, రెండు ఫైర్‌ ఇంజిన్లతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. ఈ ప్రమాదంలో ఎవరికీ ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు. కేవలం ఆస్తి నష్టం మాత్రమే జరిగినట్లు సమాచారం. అగ్నిప్రమాదానికి గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది. మరోవైపు ఆసిఫ్‌నగర్‌, తప్పాచబుత్ర పోలీస్‌స్టేషన్ల పరిధిలో పెద్ద సంఖ్యలో ఫర్నిచర్‌ గోదాములు ఉన్నాయని, గత ఏడాది కాలంలో ఈ ప్రాంతంలో 10 నుంచి 15 అగ్నిప్రమాదాలు చోటుచేసుకున్నాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు. నివాస ప్రాంతాల్లో వాణిజ్య గోదాముల నిర్వహణపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అధికారులు ఈ ఘటనపై దృష్టి సారించి, ఇలాంటి ప్రమాదాలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. 

Fire Accident At Sabar Nagar : హైదరాబాద్​ తప్పాచబుత్ర పోలీస్‌స్టేషన్‌ పరిధిలోని సబర్‌నగర్‌లో ఫర్నిచర్‌ గోదాములో భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. గోదాములో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగడంతో స్థానికులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది, రెండు ఫైర్‌ ఇంజిన్లతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. ఈ ప్రమాదంలో ఎవరికీ ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు. కేవలం ఆస్తి నష్టం మాత్రమే జరిగినట్లు సమాచారం. అగ్నిప్రమాదానికి గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది. మరోవైపు ఆసిఫ్‌నగర్‌, తప్పాచబుత్ర పోలీస్‌స్టేషన్ల పరిధిలో పెద్ద సంఖ్యలో ఫర్నిచర్‌ గోదాములు ఉన్నాయని, గత ఏడాది కాలంలో ఈ ప్రాంతంలో 10 నుంచి 15 అగ్నిప్రమాదాలు చోటుచేసుకున్నాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు. నివాస ప్రాంతాల్లో వాణిజ్య గోదాముల నిర్వహణపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అధికారులు ఈ ఘటనపై దృష్టి సారించి, ఇలాంటి ప్రమాదాలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. 

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TAGGED:

FIRE ACCIDENT AT FURNITURE SHOP
HUGE FIRE ACCIDENT IN SABAR NAGAR
TAPACHABUTRA FIRE ACCIDENT
టప్పాచబుత్ర గోదాములో అగ్ని ప్రమాదం
FIRE ACCIDENT IN TAPPACHABUTRA

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