జేసీబీని ఢీకొట్టిన కారు - చెలరేగిన మంటలు - MARKAPURAM VEHICLE ACCIDENT
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 1:17 PM IST
Markapuram Vehicle Accident : మార్కాపురం జిల్లా త్రిపురాంతకం మండలం పరిధిలోని రాజుపాలెం వద్ద ఉన్న జాతీయ రహదారిపై, అతివేగంతో ప్రయాణిస్తున్న ఒక కారు తన ముందు వెళ్తున్న ఒక జేసీబీ వాహనాన్ని వెనక నుంచి ఢీకొట్టింది. ఈ వాహనాన్ని ఢీకొన్న వెంటనే ఆ కారులో మంటలు చెలరేగాయి. పరిస్థితిని గమనించి అప్రమత్తమైన కారులోని ఐదుగురు ప్రయాణికులు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. వీరిలో ఇద్దరికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. మంటల తీవ్రతకు ఆ కారు పూర్తిగా కాలి బూడిదైపోయింది. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. విజయవాడ నుంచి శ్రీశైలం వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. గత కొన్ని నెలలుగా మార్కాపురం జిల్లాలో ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. వాహనాల్లో అధిక శాతం యాక్సిడెంట్ తర్వాత మంటలు చెలరేగుతున్నాయి. అసలే ఎండలు కాబట్టి ప్రయాణికులు చాలా జాగ్రత్తగా వాహనాలు నడపాల్సి ఉంటుందని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
