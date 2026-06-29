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LIVE : కామారెడ్డిలో మార్గదర్శి చిట్​ఫండ్ 131వ బ్రాంచ్​ ప్రారంభోత్సవం - ప్రత్యక్షప్రసారం - MARGADARSHI CHIT FUND IN KAMAREDDY

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MARGADARSHI CHIT FUND IN KAMAREDDY (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 29, 2026 at 10:40 AM IST

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Margadarsi 131st Branch in kamareddy : కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో మార్గదర్శి చిట్‌ఫండ్‌ 131వ శాఖ ప్రారంభోత్సవం జరుగుతోంది. నూతన శాఖను ఆ సంస్థ ఎండీ సీహెచ్‌ శైలజా కిరణ్‌ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆ సంస్థ ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు. మార్గదర్శి చిట్​ ఫండ్​​ ప్రజల మనసుల్లో నమ్మకమైన సంస్థగా కొనసాగుతోంది. 1962లో ప్రారంభమైన మార్గదర్శి తన ప్రస్థానాన్ని కొనసాగిస్తూ ఎంతో మందికి ఆర్థిక చేయూతనందించింది. సహకార, ఆర్థిక సేవలతో అగ్రగామిగా ఎదుగుతూ వస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్​, తెలంగాణ, తమిళనాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో బలమైన శాఖల నెట్​వర్క్​తో, కంపెనీ తన వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తూనే ఉంది. నమ్మకం, పారదర్శకత, ఆర్థిక సాధికారతే ధ్యేయంగా మార్గదర్శి చిట్​ ఫండ్స్ సాగుతోంది. లక్షలాది మంది కస్టమర్లు ఎంతో నమ్మకంతో మార్గదర్శిలో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు. మార్గదర్శికి ప్రజలకు మధ్య విడదీయలేని బంధం ఉందని, లక్షలాది మంది వినియోగదారులకు మార్గదర్శినే నేస్తంగా ఉందని సంస్థ ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు. తెలంగాణలో మార్గదర్శి తన నూతన శాఖలను అంచెలంచెలుగా విస్తరిస్తూ వస్తుంది. నూతన శాఖ ప్రారంభోత్సవాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.  

Margadarsi 131st Branch in kamareddy : కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో మార్గదర్శి చిట్‌ఫండ్‌ 131వ శాఖ ప్రారంభోత్సవం జరుగుతోంది. నూతన శాఖను ఆ సంస్థ ఎండీ సీహెచ్‌ శైలజా కిరణ్‌ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆ సంస్థ ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు. మార్గదర్శి చిట్​ ఫండ్​​ ప్రజల మనసుల్లో నమ్మకమైన సంస్థగా కొనసాగుతోంది. 1962లో ప్రారంభమైన మార్గదర్శి తన ప్రస్థానాన్ని కొనసాగిస్తూ ఎంతో మందికి ఆర్థిక చేయూతనందించింది. సహకార, ఆర్థిక సేవలతో అగ్రగామిగా ఎదుగుతూ వస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్​, తెలంగాణ, తమిళనాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో బలమైన శాఖల నెట్​వర్క్​తో, కంపెనీ తన వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తూనే ఉంది. నమ్మకం, పారదర్శకత, ఆర్థిక సాధికారతే ధ్యేయంగా మార్గదర్శి చిట్​ ఫండ్స్ సాగుతోంది. లక్షలాది మంది కస్టమర్లు ఎంతో నమ్మకంతో మార్గదర్శిలో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు. మార్గదర్శికి ప్రజలకు మధ్య విడదీయలేని బంధం ఉందని, లక్షలాది మంది వినియోగదారులకు మార్గదర్శినే నేస్తంగా ఉందని సంస్థ ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు. తెలంగాణలో మార్గదర్శి తన నూతన శాఖలను అంచెలంచెలుగా విస్తరిస్తూ వస్తుంది. నూతన శాఖ ప్రారంభోత్సవాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.  

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TAGGED:

MARGADARSI CHIT FUND
MARGADARSI CHIT FUND NEW BRANCHES
MARGADARSI CH SAILAJA KIRON
MARGADARSHI CHIT FUND IN KAMAREDDY
MARGADARSHI CHIT FUND IN KAMAREDDY

ABOUT THE AUTHOR

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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