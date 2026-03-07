ETV Bharat / Videos

LIVE : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమక్షంలో లొంగిపోయిన మావోయిస్టులు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM REVANTH REDDY LIVE

CM Revanth Reddy (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 7, 2026 at 4:15 PM IST

Updated : March 7, 2026 at 5:06 PM IST

Maoists Surrender in the Presence of CM Revanth Reddy : మావోయిస్టు లొంగుబాటుకు సంబంధించి కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. బంజారాహిల్స్‌లోని కమాండ్ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌లో సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి సమక్షంలో భారీ సంఖ్యలో మావోయిస్టులు ఆయుధాలతో లొంగిపోయారు. మావోయిస్టులు పలు ఆయుధాలను అప్పగించినట్లు సమాచారం. దేవ్‌జీకి చెందిన పీఎల్‌జీఏ కమిటీ మొత్తం సరెండర్ అయినట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవల లొంగిపోయిన మావోయిస్టు అగ్రనేతలు దేవ్‌జీ, బడే చొక్కారావు, నూనె నరసింహారెడ్డి, మల్లా రాజిరెడ్డి గన్‌మెన్లు లొంగిపోయినట్లు సమాచారం. మావోయిస్టు పార్టీలోని కంప్యూటర్, సిగ్నల్ ఆపరేటర్లు, పీఎల్‌జీఏకు చెందిన బెటాలియన్ లొంగిపోయారు. కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షాతో రేవంత్‌ రెడ్డి బుధవారం సమావేశం అయ్యారు. రాష్ట్రంలో ఈమధ్య అజ్ఞాతాన్ని వీడి బయటకు వచ్చిన మావోయిస్టు నాయకుల విషయం కూడా చర్చకు వచ్చింది. మిగిలిన మావోయిస్టు నాయకుల లొంగుబాటు, వారి పునరావాసం సంబంధించిన విషయాలను సీఎం ఈ సమావేశంలో వివరించారు. మావోయిస్టులు లొంగిపోయిన అనంతరం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం మీ కోసం..

Last Updated : March 7, 2026 at 5:06 PM IST

REVANTH REDDY LIVE
MAOISTS SURRENDER
CM REVANTH REDDY LIVE

ETV Bharat Telangana Team

