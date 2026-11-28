అల్లూరి మన్యాన్ని కమ్మేసిన చలిపులి - 9.5 డిగ్రీలకు పడిపోయిన ఉష్ణోగ్రత!
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 11:48 AM IST
Manyam Covered With Thick Fog : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని చింతపల్లి ప్రాంతంలో చలి తీవ్రత రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. శనివారం నమోదైన వాతావరణ వివరాల ప్రకారం కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 9.5 డిగ్రీల సెల్సియస్కు పడిపోగా, గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 27.4 డిగ్రీల సెల్సియస్గా నమోదైంది. వర్షపాతం ఏమీ నమోదు కాలేదు. ఉష్ణోగ్రతలు మరింత తగ్గుతుండటంతో 'మన్యం' ప్రాంతం చలితో వణికిపోతోంది. ఉదయపు వేళల్లో దట్టమైన పొగమంచు కమ్ముకోవడంతో, వాహనదారులు తమ వాహనాల లైట్లను వెలిగించుకుని ప్రయాణించాల్సి వస్తోంది. సూర్యోదయమై వెచ్చదనం వచ్చే వరకు ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావడానికి సంకోచిస్తున్నారు.
చలి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు స్థానికులు స్వెటర్లు, శాలువాలు ధరించి, దుప్పట్లు కప్పుకుని, చలిమంటల దగ్గర కూర్చుంటున్నారు. ముఖ్యంగా వృద్ధులు, చిన్న పిల్లలు ఈ చలి వల్ల తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మరోవైపు మన్యంలోని ప్రకృతిని తిలకించేందుకు పర్యాటకులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. మైదాన ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో పర్యాటకులు ఈ కొండ ప్రాంతానికి తరలివస్తున్నారు. లంబసింగిలో మంచుతో నిండిన దృశ్యాలు, తాజంగి డ్యామ్ పరిసరాలు, స్థానిక చెరువులు, వివిధ వ్యూ పాయింట్లు, కొత్తపల్లి జలపాతం, వంజంగి కొండలు వంటి ప్రకృతి అందాలను అన్వేషించడానికి పర్యాటకులు భారీ సంఖ్యలో తరలివస్తున్నారు. శీతాకాలంలో అల్లూరి మన్యం ప్రాంతం తన అద్భుతమైన ప్రకృతి సౌందర్యంతో పర్యాటకులను ఎంతగానో అలరిస్తోంది.
Manyam Covered With Thick Fog : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని చింతపల్లి ప్రాంతంలో చలి తీవ్రత రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. శనివారం నమోదైన వాతావరణ వివరాల ప్రకారం కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 9.5 డిగ్రీల సెల్సియస్కు పడిపోగా, గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 27.4 డిగ్రీల సెల్సియస్గా నమోదైంది. వర్షపాతం ఏమీ నమోదు కాలేదు. ఉష్ణోగ్రతలు మరింత తగ్గుతుండటంతో 'మన్యం' ప్రాంతం చలితో వణికిపోతోంది. ఉదయపు వేళల్లో దట్టమైన పొగమంచు కమ్ముకోవడంతో, వాహనదారులు తమ వాహనాల లైట్లను వెలిగించుకుని ప్రయాణించాల్సి వస్తోంది. సూర్యోదయమై వెచ్చదనం వచ్చే వరకు ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావడానికి సంకోచిస్తున్నారు.
చలి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు స్థానికులు స్వెటర్లు, శాలువాలు ధరించి, దుప్పట్లు కప్పుకుని, చలిమంటల దగ్గర కూర్చుంటున్నారు. ముఖ్యంగా వృద్ధులు, చిన్న పిల్లలు ఈ చలి వల్ల తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మరోవైపు మన్యంలోని ప్రకృతిని తిలకించేందుకు పర్యాటకులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. మైదాన ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో పర్యాటకులు ఈ కొండ ప్రాంతానికి తరలివస్తున్నారు. లంబసింగిలో మంచుతో నిండిన దృశ్యాలు, తాజంగి డ్యామ్ పరిసరాలు, స్థానిక చెరువులు, వివిధ వ్యూ పాయింట్లు, కొత్తపల్లి జలపాతం, వంజంగి కొండలు వంటి ప్రకృతి అందాలను అన్వేషించడానికి పర్యాటకులు భారీ సంఖ్యలో తరలివస్తున్నారు. శీతాకాలంలో అల్లూరి మన్యం ప్రాంతం తన అద్భుతమైన ప్రకృతి సౌందర్యంతో పర్యాటకులను ఎంతగానో అలరిస్తోంది.