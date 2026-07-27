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తొట్టెలు - బోనాల ఉత్సవాల్లో ఇవే ప్రధాన ఆకర్షణ - THOTTELU IN BONALU FESTIVAL

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బోనాల ఉత్సవాల్లో ప్రధాన ఆకర్షణగా తొట్టెలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 27, 2026 at 8:12 PM IST

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Updated : July 27, 2026 at 8:25 PM IST

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Crafting Bonalu Thottelu as Livelihood : బోనాల ఉత్సవాల్లో అమ్మవారికి బోనం సమర్పించడం ఎంత ముఖ్యమైన ఘట్టమో, తొట్టెల సమర్పణ కూడా అంతే విశిష్టమైన ఆచారంగా భావిస్తారు. మొక్కులు నెరవేరిన సందర్భంగా, కుటుంబ సుఖశాంతులు, ఆయురారోగ్యం కోసం భక్తులు అమ్మవారికి తొట్టెలను సమర్పిస్తారు. భక్తుల అభిరుచి, మొక్కును అనుసరించి తొట్టెల పరిమాణం మారుతూ ఉంటుంది. కొందరు చిన్న తొట్టెలను సమర్పిస్తే, ఇంకొందరు భారీ తొట్టెలను ప్రత్యేకంగా తయారు చేయించి అమ్మవారికి సమర్పించడం బోనాల ఉత్సవాల్లో విశేషంగా కనిపిస్తుంది. ఈ తొట్టెల తయారీ కార్వాన్, పురానాపూల్ ప్రాంతాల్లోని కొన్ని కుటుంబాలకు ప్రధాన జీవనాధారంగా మారింది. తాత ముత్తాతల కాలం నుంచి వస్తున్న ఈ సంప్రదాయ వృత్తిని నమ్ముకుని నేటికీ అనేక కుటుంబాలు జీవనం సాగిస్తున్నాయి. వెదురు, రంగురంగుల కాగితాలు, అలంకరణ సామగ్రితో చేతిపనిగా రూపొందించే ఈ తొట్టెలకు భక్తుల నుంచి ప్రతి ఏడాది భారీ డిమాండ్ ఉంటుంది. తొట్టెల పరిమాణం, అలంకరణను అనుసరించి ధరలు మారుతాయి. సాధారణ తొట్టెలు రూ.500 నుంచి ప్రారంభమవుతుండగా, భారీ బహుళ అంతస్తుల తొట్టెల ధరలు రూ.2 లక్షల వరకు పలుకుతున్నాయి.

Crafting Bonalu Thottelu as Livelihood : బోనాల ఉత్సవాల్లో అమ్మవారికి బోనం సమర్పించడం ఎంత ముఖ్యమైన ఘట్టమో, తొట్టెల సమర్పణ కూడా అంతే విశిష్టమైన ఆచారంగా భావిస్తారు. మొక్కులు నెరవేరిన సందర్భంగా, కుటుంబ సుఖశాంతులు, ఆయురారోగ్యం కోసం భక్తులు అమ్మవారికి తొట్టెలను సమర్పిస్తారు. భక్తుల అభిరుచి, మొక్కును అనుసరించి తొట్టెల పరిమాణం మారుతూ ఉంటుంది. కొందరు చిన్న తొట్టెలను సమర్పిస్తే, ఇంకొందరు భారీ తొట్టెలను ప్రత్యేకంగా తయారు చేయించి అమ్మవారికి సమర్పించడం బోనాల ఉత్సవాల్లో విశేషంగా కనిపిస్తుంది. ఈ తొట్టెల తయారీ కార్వాన్, పురానాపూల్ ప్రాంతాల్లోని కొన్ని కుటుంబాలకు ప్రధాన జీవనాధారంగా మారింది. తాత ముత్తాతల కాలం నుంచి వస్తున్న ఈ సంప్రదాయ వృత్తిని నమ్ముకుని నేటికీ అనేక కుటుంబాలు జీవనం సాగిస్తున్నాయి. వెదురు, రంగురంగుల కాగితాలు, అలంకరణ సామగ్రితో చేతిపనిగా రూపొందించే ఈ తొట్టెలకు భక్తుల నుంచి ప్రతి ఏడాది భారీ డిమాండ్ ఉంటుంది. తొట్టెల పరిమాణం, అలంకరణను అనుసరించి ధరలు మారుతాయి. సాధారణ తొట్టెలు రూ.500 నుంచి ప్రారంభమవుతుండగా, భారీ బహుళ అంతస్తుల తొట్టెల ధరలు రూ.2 లక్షల వరకు పలుకుతున్నాయి.

Last Updated : July 27, 2026 at 8:25 PM IST

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TAGGED:

CRAFTING BONALA THOTTELU
MAKING OF THOTTELU BONALU
IMPORTANCE OF THOTTELA IN BONALU
CRAFTING THOTTELU IS LIVELIHOOD
THOTTELU IN BONALU FESTIVAL

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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