కడియం ఆంధ్రపేపర్ మిల్లు లాకౌట్ - ఆందోళనలో కార్మికులు - KADIYAM ANDHRA PAPER MILL

కడియం ఆంధ్రపేపర్ మిల్లు లాకౌట్ - ఆందోళనలో కార్మికులు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 2:10 PM IST

1 Min Read
Management Announces Lockout At Kadiyam Andhra Paper Mill : తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో అత్యంత కీలకమైన, ఎంతో పేరుగాంచిన కడియం ఆంధ్ర పేపర్ మిల్లును యాజమాన్యం లాకౌట్‌ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. పర్మినెంట్ ఉద్యోగులు ఎవరూ కూడా మిల్లుకు రావద్దంటూ వారికి యాజమాన్యం సందేశాలు పంపింది. ఈ మేరకు ఉద్యోగులకు మిల్లు లాకౌట్​కు సంబంధించిన సంక్షిప్త సమాచారాన్ని చేర వేయడంతో కార్మికుల్లో మరింత ఆందోళన రేపింది. యాజమాన్యం నిర్ణయంపై ఆందోళన చెందిన కార్మికులతో పాటు కార్మిక కుటుంబాలు, సంఘాలు కూడా మిల్లు ముందు ఆందోళన చేపట్టాయి. తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలంటూ కొన్ని రోజులుగా మిల్లు ముందు కార్మికులు ధర్నాలు చేస్తున్నారు. ఈ సమయంలో యాజమాన్యం లాకౌట్ ప్రకటించింది. మేడే రోజు పేపర్ మిల్లు లాకౌట్​ ప్రకటన రావడంతో కార్మికులు, కార్మిక కుటుంబాలు, సంబంధిత సంఘాలు ఆందోళన బాట పట్టాయి. తమకు న్యాయం జరిగేలా ఆందోళనలు మరింత తీవ్రతరం చేయాలని కార్మికులు నిర్ణయించారు. 

Management Announces Lockout At Kadiyam Andhra Paper Mill : తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో అత్యంత కీలకమైన, ఎంతో పేరుగాంచిన కడియం ఆంధ్ర పేపర్ మిల్లును యాజమాన్యం లాకౌట్‌ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. పర్మినెంట్ ఉద్యోగులు ఎవరూ కూడా మిల్లుకు రావద్దంటూ వారికి యాజమాన్యం సందేశాలు పంపింది. ఈ మేరకు ఉద్యోగులకు మిల్లు లాకౌట్​కు సంబంధించిన సంక్షిప్త సమాచారాన్ని చేర వేయడంతో కార్మికుల్లో మరింత ఆందోళన రేపింది. యాజమాన్యం నిర్ణయంపై ఆందోళన చెందిన కార్మికులతో పాటు కార్మిక కుటుంబాలు, సంఘాలు కూడా మిల్లు ముందు ఆందోళన చేపట్టాయి. తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలంటూ కొన్ని రోజులుగా మిల్లు ముందు కార్మికులు ధర్నాలు చేస్తున్నారు. ఈ సమయంలో యాజమాన్యం లాకౌట్ ప్రకటించింది. మేడే రోజు పేపర్ మిల్లు లాకౌట్​ ప్రకటన రావడంతో కార్మికులు, కార్మిక కుటుంబాలు, సంబంధిత సంఘాలు ఆందోళన బాట పట్టాయి. తమకు న్యాయం జరిగేలా ఆందోళనలు మరింత తీవ్రతరం చేయాలని కార్మికులు నిర్ణయించారు. 

