మన ఇల్లు మన లోకేశ్ రెండో విడత ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ కార్యక్రమం - ప్రత్యక్షప్రసారం - LOKESH MANGALAGIRI TOUR LIVE
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 9:47 AM IST
Mana Illu Mana Lokesh Live : మన ఇల్లు - మన లోకేశ్ రెండో విడత కార్యక్రమంలో భాగంగా మంగళగిరి, తాడేపల్లి మండలాల్లోని మూడు వేల మందికి మంత్రి నారా లోకేశ్ చేతుల మీదుగా ఇళ్ల పట్టాలు పంపిణీ చేశారు. కొండవాలు, అటవీ, దేవాదాయ సహా వివిధ ప్రభుత్వ భూముల్లో ఇళ్లు నిర్మించుకొని ఏళ్లుగా నివాసం ఉంటున్నవారు లబ్ధి పొందారు. సీకే కన్వెన్షన్లో ఇవాళ, రేపు ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు దశాబ్దాల నాటి ఈ సమస్యను లోకేశ్ పరిష్కరించారు. ఆయా స్థలాలు ప్రభుత్వానివి కావడంతో ఏళ్లుగా అక్కడ నివాసం ఉంటున్న వారికి ఎలాంటి హక్కులు లేవు. వాటిని వారసులకు ఇవ్వాలన్నా, అత్యవసర సమయంలో అప్పు తెచ్చుకోవాలన్నా, అమ్ముకోవాలన్నా వీలుకాని పరిస్థితి. వారి ఇబ్బందుల్ని గమనించిన లోకేశ్ వాటి మీద శాశ్వత హక్కులు కల్పిస్తూ పట్టాలు అందజేశారు. మంగళగిరిలోని వివిధ సర్వే నంబర్లలోని 92.12 ఎకరాలు, నవులూరులోని 8.46 ఎకరాల్ని నిషేధిత జాబితా నుంచి తొలగించారు. బకింగ్హామ్ కాలువపై స్టీల్ బ్రిడ్జ్ నిర్మిస్తుండటంతో కాలువ కట్టపై (కేఎస్ రావు కాలనీ) ఇళ్లు తొలగించిన వారికి ఆత్మకూరు లేఅవుట్లో 34 ప్లాట్లను లాటరీ పద్ధతిలో కేటాయించారు. పట్టా తీసుకునే ప్రతి కుటుంబాన్నీ గౌరవంగా నూతన వస్త్రాలు (పురుషులకు ప్యాంటు, షర్టు, మహిళలకు చేనేత పట్టు చీర) బహూకరించి ఆయా కుటుంబంలో మహిళకు పసుపు కుంకుమ అందించారు.
Mana Illu Mana Lokesh Live : మన ఇల్లు - మన లోకేశ్ రెండో విడత కార్యక్రమంలో భాగంగా మంగళగిరి, తాడేపల్లి మండలాల్లోని మూడు వేల మందికి మంత్రి నారా లోకేశ్ చేతుల మీదుగా ఇళ్ల పట్టాలు పంపిణీ చేశారు. కొండవాలు, అటవీ, దేవాదాయ సహా వివిధ ప్రభుత్వ భూముల్లో ఇళ్లు నిర్మించుకొని ఏళ్లుగా నివాసం ఉంటున్నవారు లబ్ధి పొందారు. సీకే కన్వెన్షన్లో ఇవాళ, రేపు ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు దశాబ్దాల నాటి ఈ సమస్యను లోకేశ్ పరిష్కరించారు. ఆయా స్థలాలు ప్రభుత్వానివి కావడంతో ఏళ్లుగా అక్కడ నివాసం ఉంటున్న వారికి ఎలాంటి హక్కులు లేవు. వాటిని వారసులకు ఇవ్వాలన్నా, అత్యవసర సమయంలో అప్పు తెచ్చుకోవాలన్నా, అమ్ముకోవాలన్నా వీలుకాని పరిస్థితి. వారి ఇబ్బందుల్ని గమనించిన లోకేశ్ వాటి మీద శాశ్వత హక్కులు కల్పిస్తూ పట్టాలు అందజేశారు. మంగళగిరిలోని వివిధ సర్వే నంబర్లలోని 92.12 ఎకరాలు, నవులూరులోని 8.46 ఎకరాల్ని నిషేధిత జాబితా నుంచి తొలగించారు. బకింగ్హామ్ కాలువపై స్టీల్ బ్రిడ్జ్ నిర్మిస్తుండటంతో కాలువ కట్టపై (కేఎస్ రావు కాలనీ) ఇళ్లు తొలగించిన వారికి ఆత్మకూరు లేఅవుట్లో 34 ప్లాట్లను లాటరీ పద్ధతిలో కేటాయించారు. పట్టా తీసుకునే ప్రతి కుటుంబాన్నీ గౌరవంగా నూతన వస్త్రాలు (పురుషులకు ప్యాంటు, షర్టు, మహిళలకు చేనేత పట్టు చీర) బహూకరించి ఆయా కుటుంబంలో మహిళకు పసుపు కుంకుమ అందించారు.