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LIVE: కుంచనపల్లిలో ‘మన ఇల్లు – మన లోకేశ్​' కార్యక్రమం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

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మన ఇల్లు మన లోకేశ్​ కార్యక్రమం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 10:31 AM IST

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Mana Illu – Mana Lokesh Program at Kunchanapalli LIVE: మంగళగిరిలో మరో 372 మందికి శాశ్వత ఆస్తి హక్కులు అందించనున్నారు. నేడు కుంచనపల్లిలో ‘మన ఇల్లు – మన లోకేశ్​' కార్యక్రమంలో లబ్ధిదారులకు మంత్రి లోకేశ్​ పట్టాలు పంపిణీ చేయనున్నారు. ఇప్పటికే రెండు విడతల్లో 5,636 మందికి పట్టాల పంపిణీ చేసి, దాదాపు రూ.2 వేల కోట్ల విలువైన భూములకు ఉచితంగా శాశ్వత హక్కులు కల్పించారు. పేదలకు శాశ్వత చిరునామా కల్పించే బాధ్యత తమ ప్రభుత్వానిదని గతంలో ప్రభుత్వం చెప్పిన విధంగా చర్యలు చేపడుతున్నసంగతి తెలిసిందే. అభ్యంతరం లేని భూముల్లో ప్రభుత్వ పేదలకు పట్టాలు ఇస్తుంది. తాము ఉండే ఇళ్లపై ఇకనుంచి సర్వహక్కులు తమవేనని పేర్కొంటూ ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. వీటిపై బ్యాంకు రుణాలు కూడా తీసుకోవచ్చని పేర్కొంది. ఈ క్రమంలోనే లబ్ధిదారులకు కుంచనపల్లిలో ‘మన ఇల్లు – మన లోకేశ్​' కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మంత్రి పట్టాలు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Mana Illu – Mana Lokesh Program at Kunchanapalli LIVE: మంగళగిరిలో మరో 372 మందికి శాశ్వత ఆస్తి హక్కులు అందించనున్నారు. నేడు కుంచనపల్లిలో ‘మన ఇల్లు – మన లోకేశ్​' కార్యక్రమంలో లబ్ధిదారులకు మంత్రి లోకేశ్​ పట్టాలు పంపిణీ చేయనున్నారు. ఇప్పటికే రెండు విడతల్లో 5,636 మందికి పట్టాల పంపిణీ చేసి, దాదాపు రూ.2 వేల కోట్ల విలువైన భూములకు ఉచితంగా శాశ్వత హక్కులు కల్పించారు. పేదలకు శాశ్వత చిరునామా కల్పించే బాధ్యత తమ ప్రభుత్వానిదని గతంలో ప్రభుత్వం చెప్పిన విధంగా చర్యలు చేపడుతున్నసంగతి తెలిసిందే. అభ్యంతరం లేని భూముల్లో ప్రభుత్వ పేదలకు పట్టాలు ఇస్తుంది. తాము ఉండే ఇళ్లపై ఇకనుంచి సర్వహక్కులు తమవేనని పేర్కొంటూ ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. వీటిపై బ్యాంకు రుణాలు కూడా తీసుకోవచ్చని పేర్కొంది. ఈ క్రమంలోనే లబ్ధిదారులకు కుంచనపల్లిలో ‘మన ఇల్లు – మన లోకేశ్​' కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మంత్రి పట్టాలు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

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NARA LOKESH LIVE TODAY
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MANA ILLU MANA LOKESH LIVE

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