"వానమ్మ వానమ్మ ఒకసారి వచ్చి పోవమ్మా" - రైతుల దీనస్థితిపై కర్షకుడి పాట వైరల్ - FARMERS PLIGHT DUE TO LACK OF RAINS
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 7:53 PM IST
Man Sang a Song about Farmers Plight Due to Lack of Rains: ఎల్నినో ప్రభావంతో వరుడు కరుణ లేకుండా పోయింది. ఖరీఫ్ సీజన్ పనులు ముమ్మరంగా సాగాల్సిన తరుణంలో వర్షాలు లేక అన్నదాతలు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. వర్షభావ పరిస్థితులతో పొలాలు ఎండిపోతుండటంతో రైతులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను ఓ కర్షకుడు పాట రూపంలో వరుణ దేవుడిని కోరుకుంటున్నాడు.
విజయనగరం జిల్లా పటువర్ధనం గ్రామానికి చెందిన సత్యం అనే రైతు చేతిలో చేపను పట్టుకొని తన బాధను పాట రూపంలో హృదయవిదారకంగా వివరించాడు. ఆయన వరుణ దేవుడిని వేడుకుంటూ, రైతుల దీనస్థితిని కళ్లకు గట్టేలా "వానమ్మ వానమ్మ ఒకసారి వచ్చి పోవమ్మా" అంటూ ఓ పాట పాడాడు. వర్షం కోసం ఎదురుచూస్తున్న రైతుల ఆవేదన అంతా ఈ పాటలో ప్రతిఫలించింది. ఒక సాధారణ రైతు గొంతుక నుంచి వచ్చిన ఈ భావోద్వేగ గీతం ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో (సోషల్ మీడియా) వైరల్ అవుతోంది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు రైతుల కష్టాలకు చలించిపోతున్నారు.
Man Sang a Song about Farmers Plight Due to Lack of Rains: ఎల్నినో ప్రభావంతో వరుడు కరుణ లేకుండా పోయింది. ఖరీఫ్ సీజన్ పనులు ముమ్మరంగా సాగాల్సిన తరుణంలో వర్షాలు లేక అన్నదాతలు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. వర్షభావ పరిస్థితులతో పొలాలు ఎండిపోతుండటంతో రైతులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను ఓ కర్షకుడు పాట రూపంలో వరుణ దేవుడిని కోరుకుంటున్నాడు.
విజయనగరం జిల్లా పటువర్ధనం గ్రామానికి చెందిన సత్యం అనే రైతు చేతిలో చేపను పట్టుకొని తన బాధను పాట రూపంలో హృదయవిదారకంగా వివరించాడు. ఆయన వరుణ దేవుడిని వేడుకుంటూ, రైతుల దీనస్థితిని కళ్లకు గట్టేలా "వానమ్మ వానమ్మ ఒకసారి వచ్చి పోవమ్మా" అంటూ ఓ పాట పాడాడు. వర్షం కోసం ఎదురుచూస్తున్న రైతుల ఆవేదన అంతా ఈ పాటలో ప్రతిఫలించింది. ఒక సాధారణ రైతు గొంతుక నుంచి వచ్చిన ఈ భావోద్వేగ గీతం ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో (సోషల్ మీడియా) వైరల్ అవుతోంది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు రైతుల కష్టాలకు చలించిపోతున్నారు.