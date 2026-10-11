మూడేళ్లుగా ఒక్కోటి దాచి - రూ.10 నాణేలతో స్కూటీ కొనుగోలు చేసి
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Published : October 11, 2026 at 2:03 PM IST
Buying Bike With Ten Rupee Coins : రూ.10తో మార్కెట్కు వెళ్లి ఏదో ఒక వస్తువు కొనుగోలు చేద్దామంటే ఏమొస్తుందిలే అనుకుంటారు కదూ! నిజానికి కేవలం రూ.10కైతే చిన్న చిన్న వస్తువులు మినహా ఏమీ రాదు. కానీ ఆ రూ.పది నాణేలనే ఒక్కోటిగా పోగు చేసి, పొదుపు చేస్తే ఏమైనా చేయవచ్చని నిరూపించారు రవి జోసెఫ్. మంచిర్యాల జిల్లా లక్షెట్టిపేటకు చెందిన రవి జోసెఫ్ గత కొంతకాలంగా రూ.10 నాణేలను దాచారు. వాటిని వినియోగించి రూ.1.23 లక్షల విలువ చేసే రూ.పది నాణేలతో స్కూటీ కొనుగోలు చేశారు. గత మూడు సంవత్సరాలుగా నాణేలను ఒక్కోటి పోగు చేసి, పొదుపు చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు. పదో తేదీ, పదో నెలను పరిగణలోకి తీసుకొని, ఉదయం 10.10 గంటలకు కొత్త స్కూటీని కొనుగోలు చేశారు. రూ.1.23 లక్షల విలువ చేసే నాణేలను టేబుల్పై పేర్చి, నచ్చిన స్కూటీ తీసుకెళ్లడంతో షోరూంలో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది.
Buying Bike With Ten Rupee Coins : రూ.10తో మార్కెట్కు వెళ్లి ఏదో ఒక వస్తువు కొనుగోలు చేద్దామంటే ఏమొస్తుందిలే అనుకుంటారు కదూ! నిజానికి కేవలం రూ.10కైతే చిన్న చిన్న వస్తువులు మినహా ఏమీ రాదు. కానీ ఆ రూ.పది నాణేలనే ఒక్కోటిగా పోగు చేసి, పొదుపు చేస్తే ఏమైనా చేయవచ్చని నిరూపించారు రవి జోసెఫ్. మంచిర్యాల జిల్లా లక్షెట్టిపేటకు చెందిన రవి జోసెఫ్ గత కొంతకాలంగా రూ.10 నాణేలను దాచారు. వాటిని వినియోగించి రూ.1.23 లక్షల విలువ చేసే రూ.పది నాణేలతో స్కూటీ కొనుగోలు చేశారు. గత మూడు సంవత్సరాలుగా నాణేలను ఒక్కోటి పోగు చేసి, పొదుపు చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు. పదో తేదీ, పదో నెలను పరిగణలోకి తీసుకొని, ఉదయం 10.10 గంటలకు కొత్త స్కూటీని కొనుగోలు చేశారు. రూ.1.23 లక్షల విలువ చేసే నాణేలను టేబుల్పై పేర్చి, నచ్చిన స్కూటీ తీసుకెళ్లడంతో షోరూంలో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది.