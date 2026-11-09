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మంటగలిసిన మానవత్వం - పక్కనే ప్రాణం పోతున్నా కనీసం పట్టించుకోలేదు

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కళ్లముందు కొట్టిమిట్టాడుతున్నా పట్టించుకోని జనం - ఫిట్స్​తో వ్యక్తి మృతి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 9, 2026 at 12:09 PM IST

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ఓ ప్రాణం ప్రాణాపాయ స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతుంటే మూగజీవాలు సైతం స్పందిస్తాయి. ఆ ప్రాణాన్ని నిలబెట్టేందుకు తోచిన సాయం చేస్తాయి. మూగజీవాలే అంతలా తాపత్రయపడితే మరి మనుషులం మనం ఇంకెంత చేయాలి. కానీ మనుషుల్లో మానవత్వం మంటగలిసి పోతోంది. ఇందుకు జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా కేంద్రంలోని బస్టాండ్‌లో జరిగిన ఘటన ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది. తోటి మనిషి ప్రాణాపాయ స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నా చూసి కూడా స్పందించలేని హృదయ విదారక ఘటన మనసులను కలచివేస్తోంది.

ఆదివారం ఉదయం 6 గంటల ప్రాంతంలో గద్వాల బస్టాండ్‌ ప్రయాణికులతో రద్దీగా ఉంది. అదే సమయంలో ఏపీలోని అనంతపురం జిల్లా తలుపుల గ్రామానికి చెందిన షేక్ ఆదాం వలీ అనే వ్యాపారి ఒక్కసారిగా ఫిట్స్ వచ్చి నేలపై పడి కొట్టుకున్నారు. చుట్టూ ఉన్న జనం 'మనకెందుకులే' అన్నట్లు వ్యవహరించారే తప్ప ఎవరూ ఆయనను కాపాడేందుకు ముందుకు రాలేదు. 

కాసేపటికి 108 సిబ్బంది వచ్చి అతడిని స్థానిక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి, అక్కడి నుంచి మెరుగైన చికిత్స కోసం మహబూబ్‌నగర్‌కు తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యలోనే ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఘటనపై విచారణ చేపట్టిన గద్వాల పట్టణ ఎస్సై శ్రీనివాస్ సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలించి, మనిషి ప్రాణాలు పోతున్నా ఎవరూ స్పందించకపోవడం తీవ్ర బాధాకరమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

ఓ ప్రాణం ప్రాణాపాయ స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతుంటే మూగజీవాలు సైతం స్పందిస్తాయి. ఆ ప్రాణాన్ని నిలబెట్టేందుకు తోచిన సాయం చేస్తాయి. మూగజీవాలే అంతలా తాపత్రయపడితే మరి మనుషులం మనం ఇంకెంత చేయాలి. కానీ మనుషుల్లో మానవత్వం మంటగలిసి పోతోంది. ఇందుకు జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా కేంద్రంలోని బస్టాండ్‌లో జరిగిన ఘటన ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది. తోటి మనిషి ప్రాణాపాయ స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నా చూసి కూడా స్పందించలేని హృదయ విదారక ఘటన మనసులను కలచివేస్తోంది.

ఆదివారం ఉదయం 6 గంటల ప్రాంతంలో గద్వాల బస్టాండ్‌ ప్రయాణికులతో రద్దీగా ఉంది. అదే సమయంలో ఏపీలోని అనంతపురం జిల్లా తలుపుల గ్రామానికి చెందిన షేక్ ఆదాం వలీ అనే వ్యాపారి ఒక్కసారిగా ఫిట్స్ వచ్చి నేలపై పడి కొట్టుకున్నారు. చుట్టూ ఉన్న జనం 'మనకెందుకులే' అన్నట్లు వ్యవహరించారే తప్ప ఎవరూ ఆయనను కాపాడేందుకు ముందుకు రాలేదు. 

కాసేపటికి 108 సిబ్బంది వచ్చి అతడిని స్థానిక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి, అక్కడి నుంచి మెరుగైన చికిత్స కోసం మహబూబ్‌నగర్‌కు తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యలోనే ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఘటనపై విచారణ చేపట్టిన గద్వాల పట్టణ ఎస్సై శ్రీనివాస్ సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలించి, మనిషి ప్రాణాలు పోతున్నా ఎవరూ స్పందించకపోవడం తీవ్ర బాధాకరమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

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TAGGED:

MAN DIED AT GADWAL BUS STAND
NO HUMANITY AT GADWAL BUS STAND
గద్వాల బస్టాండ్​లో వ్యక్తి మృతి
DIED WITH FITS AT GADWAL BUS STAND
NO ONE HELP TO A FITS PERSON GADWAL

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