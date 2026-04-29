టికెట్ లేకుండా ట్రైన్లో ప్రయాణం - టీసీని చూసి ఓ వ్యక్తి ఏం చేశాడంటే! - MAN CLIMBS TRAIN ROOF KRISHNA DIST
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 4:34 PM IST
Man Climbs Train Roof To Escape Ticket Check in Gudivada Station: కృష్ణాజిల్లా గుడివాడ వద్ద ధర్మవరం-నరసాపురం రైలులో టికెట్ లేని ప్రయాణికుడు హైడ్రామా చేశాడు. తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు ధర్మవరం రైలు గుడివాడ స్టేషన్కు చేరుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో టీసీ రిజర్వేషన్ కంపార్ట్మెంట్లో ఉన్న ప్రయాణికులందరి టికెట్లను తనిఖీ చేస్తున్నాడు. అయితే ఈ క్రమంలో టీసీని చూసి ఓ వ్యక్తి రైలుపై ఎక్కి హల్చల్ చేశాడు. దాంతో ధర్మవరం-నరసాపురం వెళ్లే రైలు దాదాపు అరగంట పాటు గుడివాడ స్టేషన్లోనే నిలిచిపోయింది. అనంతరం రైల్వే పోలీసులు అతి కష్టం మీద ఆ వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత రైల్వే పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ఈ విచారణలో అతడిని మతిస్థిమితం లేని వ్యక్తిగా అధికారులు గుర్తించారు. అంతేకాకుండా దీనికి సంబంధించి రైల్వే పోలీసులు పూర్తి వివరాలన్నీ సేకరిస్తున్నారు. సాధారణంగా టికెట్ తీసుకోకుండా ఎవరైనా ప్రయాణిస్తే జరిమానా విధించడం లేదా ట్రైన్ నుంచి దిగిపోవడం పరిపాటి, కానీ ఈ విధంగా ట్రైన్ పైకి ఎక్కడంతో ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారింది.
