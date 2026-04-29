టికెట్​ లేకుండా ట్రైన్​లో ప్రయాణం - టీసీని చూసి ఓ వ్యక్తి ఏం చేశాడంటే! - MAN CLIMBS TRAIN ROOF KRISHNA DIST

గుడివాడ స్టేషన్​లో హైడ్రామా - టీసీ ని చూసి రైలు పైకెక్కి హల్​చల్ చేసిన ఓ వ్యక్తి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 4:34 PM IST

Choose ETV Bharat

Man Climbs Train Roof To Escape Ticket Check in Gudivada Station: కృష్ణాజిల్లా గుడివాడ వద్ద ధర్మవరం-నరసాపురం రైలులో టికెట్ లేని ప్రయాణికుడు హైడ్రామా చేశాడు. తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు ధర్మవరం రైలు గుడివాడ స్టేషన్​కు చేరుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో టీసీ రిజర్వేషన్ కంపార్ట్‌మెంట్‌లో ఉన్న ప్రయాణికులందరి టికెట్లను తనిఖీ చేస్తున్నాడు. అయితే ఈ క్రమంలో టీసీని చూసి ఓ వ్యక్తి రైలుపై ఎక్కి హల్​చల్ చేశాడు. దాంతో ధర్మవరం-నరసాపురం వెళ్లే రైలు దాదాపు అరగంట పాటు గుడివాడ స్టేషన్​లోనే నిలిచిపోయింది. అనంతరం రైల్వే పోలీసులు అతి కష్టం మీద ఆ వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత రైల్వే పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ఈ విచారణలో అతడిని మతిస్థిమితం లేని వ్యక్తిగా అధికారులు గుర్తించారు. అంతేకాకుండా దీనికి సంబంధించి రైల్వే పోలీసులు పూర్తి వివరాలన్నీ సేకరిస్తున్నారు. సాధారణంగా టికెట్​ తీసుకోకుండా ఎవరైనా ప్రయాణిస్తే జరిమానా విధించడం లేదా ట్రైన్ నుంచి దిగిపోవడం పరిపాటి, కానీ ఈ విధంగా ట్రైన్ పైకి ఎక్కడంతో ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్​గా మారింది. 

ఇలాంటి కథనాలు

Several Leaders Joined The Jana Sena Party In Karnataka

కర్ణాటకలో జనసేన - పార్టీలో చేరిన 200 మంది నాయకులు

April 29, 2026 at 1:38 PM IST
Telugu Desam Party New Executive Committee Swearing-in Ceremony

టీడీపీ నూతన కార్యవర్గ కమిటీ ప్రమాణ స్వీకారం - వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్‌గా లోకేశ్‌ బాధ్యతలు

April 29, 2026 at 12:38 PM IST
Annavaram Satyanarayana Swamy Kalyanam 2026

నేత్రపర్వంగా అన్నవరం సత్యదేవుని కల్యాణం - స్వామి, అమ్మవార్ల పరిణయ వేడుకతో మురిసిన రత్నగిరి

April 28, 2026 at 4:31 PM IST
Electrical Traps Killed Animals

జంతువుల వేటకు విద్యుత్​ తీగెలతో ఉచ్చు - షార్ట్​ సర్క్యూట్​తో కాలిపోయిన పంట

April 28, 2026 at 3:42 PM IST

