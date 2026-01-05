VIRAL VIDEO : 'నా ఆటో నాకు ఇస్తారా - పామును మీద వేయమంటారా' - DRUNK MAN MADE A SCENE
Published : January 5, 2026 at 12:35 PM IST
Drunk Man Made A Scene With Dead Snake : డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లో దొరికిన సమయంలో కొందరు పోలీసులతో వింతగా ప్రవర్తిస్తుంటారు. అలాంటి వీడియోలు కొన్ని సామాజిక మాధ్యమాల్లో చూస్తూనే ఉంటాం. సరిగ్గా ఇలాంటి ఘటనే ఒకటి హైదరాబాద్ చాంద్రాయణగుట్ట చౌరస్తా కరాచీ బేకరీ వద్ద శనివారం రాత్రి జరిగింది. ఓ యువకుడు పాముతో ట్రాఫిక్ ఎస్సైని బెదిరిస్తూ హంగామా సృష్టించాడు. ట్రాఫిక్ ఎస్సై ఎం.ఎ.కరీం డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీలు నిర్వహిస్తుండగా, పహాడీషరీఫ్ చార్మినార్ మసీదు ప్రాంతానికి చెందిన ఆటో డ్రైవర్ సయ్యద్ ఇర్ఫాన్(23)కు శ్వాస పరీక్ష చేశారు. అందులో తనకు 110 రీడింగ్ వచ్చింది. దీంతో అతనిపై కేసు నమోదు చేసి, ఆటో సీజ్ చేస్తున్నామని చెప్పారు. తనపై కేసు పెట్టవద్దంటూ ఇర్ఫాన్ తొలుత అభ్యర్థించాడు. పోలీసులు ససేమిరా అనడంతో అక్కడ ఉన్న ద్విచక్ర వాహనానికి తల బాదుకున్నాడు. ఆటోలో తన వస్తువులున్నాయంటూ బండి దగ్గరికి వెళ్లాడు.
అందులోంచి ఓ మూటను బయటికి తీసి దానిలోని పామును చేతికి చుట్టుకుని ఎస్సై వద్దకు వచ్చాడు. ఆటో ఇస్తారా, పామును మీద వేయమంటారా అంటూ ఆయన మీదకు తీసుకెళ్లాడు. పామును చేతికి చుడుతూ, విప్పుతూ హంగామా చేశాడు. తర్వాత అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అయింది. ఈ ఘటన శనివారం రాత్రి జరిగింది. ట్రాఫిక్ ఎస్సై ఫిర్యాదుతో పోలీసులు ఇర్ఫాన్ను అరెస్టు చేసి కేసు నమోదు చేశారు. మద్యం మత్తులో అలా చేశానని, తప్పయిందని తర్వాత ఇర్ఫాన్ మీడియా ముందు చెప్పాడు. తాను చూపించింది చనిపోయిన పాము అని, తన అక్కలను ఆటపట్టించడానికి దారిలో దొరికితే తీసుకొచ్చానని తెలిపాడు.
