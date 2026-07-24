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పార్టీ మార్పుపై స్పందించిన మల్లారెడ్డి - మాజీ మంత్రి ఏమన్నారంటే? - పార్టీ మార్పుపై స్పందించిన మల్లన్న

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పార్టీ మార్పుపై స్పందించిన మల్లన్న (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 24, 2026 at 1:00 PM IST

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Mallareddy Clarity On Party Change : పార్టీ మార్పు అంశంపై మాజీ మంత్రి, మేడ్చల్ ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి స్పందించారు. తనకు పార్టీ మారే ఆలోచన లేదని, బీఆర్ఎస్​లోనే కొనసాగుతానని స్పష్టం చేశారు. కేటీఆర్ జన్మదినం సందర్భంగా సికింద్రాబాద్​ బోయిన్​పల్లిలోని తన నివాసంలో మేడ్చల్ కార్యకర్తలతో కలిసి కేక్ ​కట్ చేశారు. కేటీఆర్​కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా కేటీఆర్ 125 ఏళ్లు బతకాలని మల్లారెడ్డి ఆకాంక్షించారు. 

కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై వీరోచితంగా పోరాడుతున్న కేటీఆర్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి కావాలని ఆకాంక్షించారు. మేడ్చల్ నియోజకవర్గం నుంచి బీఆర్ఎస్ కార్యకర్త పేరిట రక్తంతో రాసిన లేఖ విషయంపై చాలా బాధపడుతున్నానని మల్లారెడ్డి పేర్కొన్నారు. చిరునామా రాయకుండా లేఖ రాసినప్పటికీ, అడ్రస్ తెలుసుకొని అతన్ని కలుస్తానని అన్నారు. అయితే తాను పార్టీ మారుతున్నానని కార్యకర్త ఆవేదనతో తన రక్తంతో లేఖ రాయడం ఇబ్బందికరంగా భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు. 'రక్తంతో రాసినందుకు చాలా బాధగా అనిపించింది నాకు. ఎవరో అడ్రస్​ కూడా రాయలేదు. తప్పకుండా నేను ఆయనను కలుస్తాను' అని మల్లారెడ్డి పేర్కొన్నారు.

Mallareddy Clarity On Party Change : పార్టీ మార్పు అంశంపై మాజీ మంత్రి, మేడ్చల్ ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి స్పందించారు. తనకు పార్టీ మారే ఆలోచన లేదని, బీఆర్ఎస్​లోనే కొనసాగుతానని స్పష్టం చేశారు. కేటీఆర్ జన్మదినం సందర్భంగా సికింద్రాబాద్​ బోయిన్​పల్లిలోని తన నివాసంలో మేడ్చల్ కార్యకర్తలతో కలిసి కేక్ ​కట్ చేశారు. కేటీఆర్​కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా కేటీఆర్ 125 ఏళ్లు బతకాలని మల్లారెడ్డి ఆకాంక్షించారు. 

కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై వీరోచితంగా పోరాడుతున్న కేటీఆర్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి కావాలని ఆకాంక్షించారు. మేడ్చల్ నియోజకవర్గం నుంచి బీఆర్ఎస్ కార్యకర్త పేరిట రక్తంతో రాసిన లేఖ విషయంపై చాలా బాధపడుతున్నానని మల్లారెడ్డి పేర్కొన్నారు. చిరునామా రాయకుండా లేఖ రాసినప్పటికీ, అడ్రస్ తెలుసుకొని అతన్ని కలుస్తానని అన్నారు. అయితే తాను పార్టీ మారుతున్నానని కార్యకర్త ఆవేదనతో తన రక్తంతో లేఖ రాయడం ఇబ్బందికరంగా భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు. 'రక్తంతో రాసినందుకు చాలా బాధగా అనిపించింది నాకు. ఎవరో అడ్రస్​ కూడా రాయలేదు. తప్పకుండా నేను ఆయనను కలుస్తాను' అని మల్లారెడ్డి పేర్కొన్నారు.

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MALLAREDDY REACTION ON PARTY CHANGE
MALLAREDDY WISHES TO KTR BIRTHDAY
MALLAREDDY ON PARTY CHANGE ISSUE
పార్టీ మార్పుపై స్పందించిన మల్లన్న
MALLAREDDY CLARITY ON PARTY CHANGE

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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