ETV Bharat / Videos

సీఎం కావాలంటే ముందుగా జైలుకు వెళ్లాలి : మల్లారెడ్డితో మహాదేవుడు - MALLA REDDY AT SHIV RATRI EVENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
సీఎం కావాలంటే ముందుగా జైలుకు వెళ్లాలి : మల్లారెడ్డితో మహాదేవుడు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 16, 2026 at 4:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Malla Reddy Stage Show At Shiv Ratri Event : మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీలో ఘనంగా శివరాత్రి వేడుకలు జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా మల్లారెడ్డి శివపార్వతుల నాటకాన్ని వీక్షించారు. తనంతరం తను కూడా అందులో పాల్గొని ఓ నాటకంలోని చిన్న సన్నివేశంలో నటించారు. అందులో శివుడి పాత్రలో ఉన్న వ్యక్తి "మల్లా రెడ్డి నీకు ఎమైనా కోరికలు ఉన్నాయా? పవన్ కళ్యాణ్​లాగా డిప్యూటీ సీఎం లేదా సీఎం కావాలనుకుంటున్నావా లేదంటే కేంద్ర మంత్రి స్థానం కావాలా" అని అడిగారు. దానికి మల్లా రెడ్డి "నేను కేవలం మానవుడ్ని స్వామి కోరిక సహజం అందుకే మీ ఆశీర్వాదాలు కావాలి" అని అడిగారు. అందుకు బదులుగా ఆ మహాదేవుడు "మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సీఎం కావాలంటే ముందుగా జైలుకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది." అని అన్నారు. దాంతో ఆయన తనకు పదవి కన్నా ప్రజల ప్రేమ, విద్యార్థుల విజయమే ముఖ్యమన్నారు. దానికి శివుడు "మల్లా రెడ్డి నీ మాటల్లో స్వార్థం లేదు. అందుకే నీకు ఏది సరైనదో అది ఆలోచించి ఇస్తాను" అని ఆశీర్వదించారు.      

Malla Reddy Stage Show At Shiv Ratri Event : మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీలో ఘనంగా శివరాత్రి వేడుకలు జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా మల్లారెడ్డి శివపార్వతుల నాటకాన్ని వీక్షించారు. తనంతరం తను కూడా అందులో పాల్గొని ఓ నాటకంలోని చిన్న సన్నివేశంలో నటించారు. అందులో శివుడి పాత్రలో ఉన్న వ్యక్తి "మల్లా రెడ్డి నీకు ఎమైనా కోరికలు ఉన్నాయా? పవన్ కళ్యాణ్​లాగా డిప్యూటీ సీఎం లేదా సీఎం కావాలనుకుంటున్నావా లేదంటే కేంద్ర మంత్రి స్థానం కావాలా" అని అడిగారు. దానికి మల్లా రెడ్డి "నేను కేవలం మానవుడ్ని స్వామి కోరిక సహజం అందుకే మీ ఆశీర్వాదాలు కావాలి" అని అడిగారు. అందుకు బదులుగా ఆ మహాదేవుడు "మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సీఎం కావాలంటే ముందుగా జైలుకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది." అని అన్నారు. దాంతో ఆయన తనకు పదవి కన్నా ప్రజల ప్రేమ, విద్యార్థుల విజయమే ముఖ్యమన్నారు. దానికి శివుడు "మల్లా రెడ్డి నీ మాటల్లో స్వార్థం లేదు. అందుకే నీకు ఏది సరైనదో అది ఆలోచించి ఇస్తాను" అని ఆశీర్వదించారు.      

For All Latest Updates

TAGGED:

SHIVRATRI AT MALLA REDDY UNIVERSITY
MALLA REDDY STAGE SHOW
శివరాత్రి వేడుకల్లో మల్లారెడ్డి
MALLA REDDY AT SHIV RATRI EVENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Peddapatnam Mahotsavam at Mallanna Temple

వైభవంగా కొమురవెళ్లి మల్లన్న స్వామి పెద్దపట్నం మహోత్సవం

February 16, 2026 at 12:48 PM IST
Shiva Painting By Girl In Hyderabad

ఈ చిన్నారి టాలెంట్​కు ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే - 12నిమిషాల 44 సెకండ్లలోనే శివుడి చిత్రపటాన్ని గీసిన బాలిక

February 15, 2026 at 10:29 PM IST
Politician Attacked In Bhuvanagiri

'మేము పంచిన చీరలు తిరిగి ఇచ్చేయండి' - ఇంటింటికీ తిరిగి వసూలు చేస్తున్న ఓడిన అభ్యర్థి వర్గీయులు!

February 15, 2026 at 7:07 PM IST
Pinkathon

నటుడు మిలింద్ ఆధ్వర్యంలో పింకథాన్ - ఉత్సాహంగా పాల్గొన్న 5 వేల మంది మహిళలు

February 15, 2026 at 12:42 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.