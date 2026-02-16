సీఎం కావాలంటే ముందుగా జైలుకు వెళ్లాలి : మల్లారెడ్డితో మహాదేవుడు - MALLA REDDY AT SHIV RATRI EVENT
Published : February 16, 2026 at 4:20 PM IST
Malla Reddy Stage Show At Shiv Ratri Event : మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీలో ఘనంగా శివరాత్రి వేడుకలు జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా మల్లారెడ్డి శివపార్వతుల నాటకాన్ని వీక్షించారు. తనంతరం తను కూడా అందులో పాల్గొని ఓ నాటకంలోని చిన్న సన్నివేశంలో నటించారు. అందులో శివుడి పాత్రలో ఉన్న వ్యక్తి "మల్లా రెడ్డి నీకు ఎమైనా కోరికలు ఉన్నాయా? పవన్ కళ్యాణ్లాగా డిప్యూటీ సీఎం లేదా సీఎం కావాలనుకుంటున్నావా లేదంటే కేంద్ర మంత్రి స్థానం కావాలా" అని అడిగారు. దానికి మల్లా రెడ్డి "నేను కేవలం మానవుడ్ని స్వామి కోరిక సహజం అందుకే మీ ఆశీర్వాదాలు కావాలి" అని అడిగారు. అందుకు బదులుగా ఆ మహాదేవుడు "మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సీఎం కావాలంటే ముందుగా జైలుకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది." అని అన్నారు. దాంతో ఆయన తనకు పదవి కన్నా ప్రజల ప్రేమ, విద్యార్థుల విజయమే ముఖ్యమన్నారు. దానికి శివుడు "మల్లా రెడ్డి నీ మాటల్లో స్వార్థం లేదు. అందుకే నీకు ఏది సరైనదో అది ఆలోచించి ఇస్తాను" అని ఆశీర్వదించారు.
