ETV Bharat / Videos

హోలీ సంబురాల్లో డీజే టిల్లు స్టెప్పులేసిన జగ్గారెడ్డి - స్నేహితులతో కలిసి చిందేసిన మల్లారెడ్డి - MALLA REDDY HOLI CELEBRATIONS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
హోలీ సంబురాల్లో డీజే టిల్లు స్టెప్పులేసిన జంగారెడ్డి - స్నేహితులతో కలిసి చిందేసిన మల్లారెడ్డి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 4, 2026 at 2:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Malla Reddy Holi Celebration at his Residence : సికింద్రాబాద్​ మేడ్చల్​ శాసనసభ్యుడు మల్లారెడ్డి బోయిన్​ పల్లిలోని తన నివాసంలో హోలీ వేడుకలు జరుపుకున్నారు. హోలీ సందర్భంగా చిన్నారులతో కలిసి రంగులు చల్లుకుంటూ ఉత్సాహభరితంగా గడిపారు. తన చిన్ననాటి నుంచి హోలీ ఉత్సవాలను పెద్ద ఎత్తున జరుపుకుంటున్నట్లు మల్లారెడ్డి తెలిపారు. బ్యాండ్​ వాయిస్తూ అందరితో కలిసి నృత్యాలు చేస్తూ హోలీ వేడుకలు జరుపుకున్నారు. మరోవైపు సంగారెడ్డి జిల్లాలో జగ్గారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా హోలీ వేడుకలు నిర్వహించారు. చిన్ననాటి మిత్రులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు, చిన్నారులతో జగ్గారెడ్డి హోలీ ఆడారు. సంగారెడ్డి బైపాస్​ రోడ్డులో స్నేహితులతో కలిసి జగ్గారెడ్డి స్టెప్పులు వేశారు. చిన్నారులతో కలిసి డీజే టిల్లు పాటకు స్టెప్పులు, డప్పు కళాకారులతో కలిసి డప్పు కొట్టి నృత్యాలు చేశారు. అనంతరం రామ్​ మందిర్​ కమాన్​ వద్ద ఉట్టి కొట్టే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. 

రంగుల్లో ఓయూ - బీజేపీ నేతలతో కలిసి విద్యార్థుల హోలీ సంబరాలు

ఆమనగల్లు ఉత్సవాల్లో అపశ్రుతి - నిప్పుల గుండంలో పడిపోయిన భక్తులు

Malla Reddy Holi Celebration at his Residence : సికింద్రాబాద్​ మేడ్చల్​ శాసనసభ్యుడు మల్లారెడ్డి బోయిన్​ పల్లిలోని తన నివాసంలో హోలీ వేడుకలు జరుపుకున్నారు. హోలీ సందర్భంగా చిన్నారులతో కలిసి రంగులు చల్లుకుంటూ ఉత్సాహభరితంగా గడిపారు. తన చిన్ననాటి నుంచి హోలీ ఉత్సవాలను పెద్ద ఎత్తున జరుపుకుంటున్నట్లు మల్లారెడ్డి తెలిపారు. బ్యాండ్​ వాయిస్తూ అందరితో కలిసి నృత్యాలు చేస్తూ హోలీ వేడుకలు జరుపుకున్నారు. మరోవైపు సంగారెడ్డి జిల్లాలో జగ్గారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా హోలీ వేడుకలు నిర్వహించారు. చిన్ననాటి మిత్రులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు, చిన్నారులతో జగ్గారెడ్డి హోలీ ఆడారు. సంగారెడ్డి బైపాస్​ రోడ్డులో స్నేహితులతో కలిసి జగ్గారెడ్డి స్టెప్పులు వేశారు. చిన్నారులతో కలిసి డీజే టిల్లు పాటకు స్టెప్పులు, డప్పు కళాకారులతో కలిసి డప్పు కొట్టి నృత్యాలు చేశారు. అనంతరం రామ్​ మందిర్​ కమాన్​ వద్ద ఉట్టి కొట్టే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. 

రంగుల్లో ఓయూ - బీజేపీ నేతలతో కలిసి విద్యార్థుల హోలీ సంబరాలు

ఆమనగల్లు ఉత్సవాల్లో అపశ్రుతి - నిప్పుల గుండంలో పడిపోయిన భక్తులు

For All Latest Updates

TAGGED:

HOLI CELEBRATIONS
JAGGAREDDY HOLI CELEBRATION
MALLA REDDY HOLI DANCE
JAGGAREDDY HOLI DANCE
MALLA REDDY HOLI CELEBRATIONS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Holi Celebrations in Begum Bazar

బేగంబజార్​లో​ హోలీ ధూమ్​ధామ్ - రాజస్థానీల సందడే వేరు

March 4, 2026 at 1:36 PM IST
Stampade At Amanagallu Temple

దేవుని ఉత్సవాల్లో అపశ్రుతి - నిప్పుల గుండంలో పడిపోయిన భక్తులు

March 4, 2026 at 12:42 PM IST
Holi Celebration in Osmania University

రంగుల్లో ఓయూ - బీజేపీ నేతలతో కలిసి విద్యార్థుల హోలీ సంబరాలు

March 3, 2026 at 6:00 PM IST
Owner Performs Funeral for Turkey Hen

సహచరుడి మరణాన్ని తట్టుకోలేక ఈ టర్కీ కోడి పడుతున్న ఆవేదన చూడండి!

March 2, 2026 at 6:11 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.