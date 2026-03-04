హోలీ సంబురాల్లో డీజే టిల్లు స్టెప్పులేసిన జగ్గారెడ్డి - స్నేహితులతో కలిసి చిందేసిన మల్లారెడ్డి - MALLA REDDY HOLI CELEBRATIONS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 4, 2026 at 2:16 PM IST
Malla Reddy Holi Celebration at his Residence : సికింద్రాబాద్ మేడ్చల్ శాసనసభ్యుడు మల్లారెడ్డి బోయిన్ పల్లిలోని తన నివాసంలో హోలీ వేడుకలు జరుపుకున్నారు. హోలీ సందర్భంగా చిన్నారులతో కలిసి రంగులు చల్లుకుంటూ ఉత్సాహభరితంగా గడిపారు. తన చిన్ననాటి నుంచి హోలీ ఉత్సవాలను పెద్ద ఎత్తున జరుపుకుంటున్నట్లు మల్లారెడ్డి తెలిపారు. బ్యాండ్ వాయిస్తూ అందరితో కలిసి నృత్యాలు చేస్తూ హోలీ వేడుకలు జరుపుకున్నారు. మరోవైపు సంగారెడ్డి జిల్లాలో జగ్గారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా హోలీ వేడుకలు నిర్వహించారు. చిన్ననాటి మిత్రులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు, చిన్నారులతో జగ్గారెడ్డి హోలీ ఆడారు. సంగారెడ్డి బైపాస్ రోడ్డులో స్నేహితులతో కలిసి జగ్గారెడ్డి స్టెప్పులు వేశారు. చిన్నారులతో కలిసి డీజే టిల్లు పాటకు స్టెప్పులు, డప్పు కళాకారులతో కలిసి డప్పు కొట్టి నృత్యాలు చేశారు. అనంతరం రామ్ మందిర్ కమాన్ వద్ద ఉట్టి కొట్టే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
రంగుల్లో ఓయూ - బీజేపీ నేతలతో కలిసి విద్యార్థుల హోలీ సంబరాలు
ఆమనగల్లు ఉత్సవాల్లో అపశ్రుతి - నిప్పుల గుండంలో పడిపోయిన భక్తులు
Malla Reddy Holi Celebration at his Residence : సికింద్రాబాద్ మేడ్చల్ శాసనసభ్యుడు మల్లారెడ్డి బోయిన్ పల్లిలోని తన నివాసంలో హోలీ వేడుకలు జరుపుకున్నారు. హోలీ సందర్భంగా చిన్నారులతో కలిసి రంగులు చల్లుకుంటూ ఉత్సాహభరితంగా గడిపారు. తన చిన్ననాటి నుంచి హోలీ ఉత్సవాలను పెద్ద ఎత్తున జరుపుకుంటున్నట్లు మల్లారెడ్డి తెలిపారు. బ్యాండ్ వాయిస్తూ అందరితో కలిసి నృత్యాలు చేస్తూ హోలీ వేడుకలు జరుపుకున్నారు. మరోవైపు సంగారెడ్డి జిల్లాలో జగ్గారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా హోలీ వేడుకలు నిర్వహించారు. చిన్ననాటి మిత్రులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు, చిన్నారులతో జగ్గారెడ్డి హోలీ ఆడారు. సంగారెడ్డి బైపాస్ రోడ్డులో స్నేహితులతో కలిసి జగ్గారెడ్డి స్టెప్పులు వేశారు. చిన్నారులతో కలిసి డీజే టిల్లు పాటకు స్టెప్పులు, డప్పు కళాకారులతో కలిసి డప్పు కొట్టి నృత్యాలు చేశారు. అనంతరం రామ్ మందిర్ కమాన్ వద్ద ఉట్టి కొట్టే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
రంగుల్లో ఓయూ - బీజేపీ నేతలతో కలిసి విద్యార్థుల హోలీ సంబరాలు
ఆమనగల్లు ఉత్సవాల్లో అపశ్రుతి - నిప్పుల గుండంలో పడిపోయిన భక్తులు