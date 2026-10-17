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తిరుమలలో కనులపండువగా బ్రహ్మోత్సవాలు - గజవాహనంపై దర్శనమిచ్చిన శ్రీవారు

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గజవాహనంపై దర్శనమిచ్చిన శ్రీవారు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 17, 2026 at 10:12 PM IST

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Tirumala Navaratri Brahmotsavam 2026 : కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీనివాసుడు కొలువైన తిరుమల కొండ భూలోక వైకుంఠంగా ఖ్యాతి చెందింది. శ్రీవారికి నిత్యోత్సవ, వారోత్సవ, పక్షోత్సవ, మాసోత్సవ, సంవత్సరోత్సవాల పేరిట ఎప్పుడు ఉత్సవాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. అన్నింటి కంటే బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రత్యేకమైనవి. సాక్షాత్తు బ్రహ్మదేవుడు ప్రారంభించినవి కాబట్టే వీటికి ఆ పేరు వచ్చింది.

ఈ క్రమంలోనే శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు భాగంగా ఇవాళ ఆరో రోజున మలయప్పస్వామి గజవాహనంపై తిరువీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులను కటాక్షించారు. వర్షం కారణంగా  ఘటాటోపం కింద వాహన సేవ ముందుకు సాగింది. గజరాజులు ఎదుట నడుస్తుండగా, భక్తజన బృందాల భజనలు, కోలాటాలు, జీయ్యంగార్ల ఘోష్టితో స్వామివారిని కీర్తిసుండగా, మంగళవాయిద్యాల నడుమకోలాహలంగా సాగింది. భక్తులు అడుగడుగునా కర్పూర హారతులు సమర్పించి శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. 

అంతకుముందు పుష్పక విమానంపై ఉభయ దేవేరులతో కలసి తిరువీధుల్లో మలయ్యప్పస్వామి ఊరేగారు. పుష్పక విమానానికి అసలైన అధిపతి సంపదలకు అధిపతియైన కుబేరుడు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో పుష్పక విమాన వాహనంపై ఉన్న శ్రీనివాసుడిని దర్శించుకోవడం వల్ల భక్తులకు దరిద్రం తొలగిపోయి, అష్టైశ్వర్యాలు, సకల సంపదలు కలుగుతాయని విశ్వాసం.

Tirumala Navaratri Brahmotsavam 2026 : కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీనివాసుడు కొలువైన తిరుమల కొండ భూలోక వైకుంఠంగా ఖ్యాతి చెందింది. శ్రీవారికి నిత్యోత్సవ, వారోత్సవ, పక్షోత్సవ, మాసోత్సవ, సంవత్సరోత్సవాల పేరిట ఎప్పుడు ఉత్సవాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. అన్నింటి కంటే బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రత్యేకమైనవి. సాక్షాత్తు బ్రహ్మదేవుడు ప్రారంభించినవి కాబట్టే వీటికి ఆ పేరు వచ్చింది.

ఈ క్రమంలోనే శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు భాగంగా ఇవాళ ఆరో రోజున మలయప్పస్వామి గజవాహనంపై తిరువీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులను కటాక్షించారు. వర్షం కారణంగా  ఘటాటోపం కింద వాహన సేవ ముందుకు సాగింది. గజరాజులు ఎదుట నడుస్తుండగా, భక్తజన బృందాల భజనలు, కోలాటాలు, జీయ్యంగార్ల ఘోష్టితో స్వామివారిని కీర్తిసుండగా, మంగళవాయిద్యాల నడుమకోలాహలంగా సాగింది. భక్తులు అడుగడుగునా కర్పూర హారతులు సమర్పించి శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. 

అంతకుముందు పుష్పక విమానంపై ఉభయ దేవేరులతో కలసి తిరువీధుల్లో మలయ్యప్పస్వామి ఊరేగారు. పుష్పక విమానానికి అసలైన అధిపతి సంపదలకు అధిపతియైన కుబేరుడు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో పుష్పక విమాన వాహనంపై ఉన్న శ్రీనివాసుడిని దర్శించుకోవడం వల్ల భక్తులకు దరిద్రం తొలగిపోయి, అష్టైశ్వర్యాలు, సకల సంపదలు కలుగుతాయని విశ్వాసం.

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TAGGED:

TIRUMALA NAVARATRI BRAHMOTSAVAM
TIRUMALA PUSHPAKA VIMANA SEVA 2026
TIRUMALA NAVARATRI GAJA VAHANA SEVA
TTD NAVARATRI BRAHMOTSAVAM 2026
TIRUMALA GAJA VAHANA SEVA 2026

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