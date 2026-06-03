ETV Bharat / Videos

నరసరావుపేటలో భారీ చోరీ - సుమారు రూ.80 లక్షల బంగారాన్ని దోచేసిన దుండగులు - HEAVY GOLD THEFT IN NARASARAOPETA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
నరసరావుపేటలో భారీ బంగారం చోరీ - సుమారు రూ. 80 లక్షల బంగారాన్ని దోచేసిన కేటుగాళ్లు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 2:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Heavy Gold Theft In Narasaraopeta : పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేటలో మంగళవారం భారీ చోరీ జరిగింది. రామిరెడ్డిపేటలో నివాసముంటున్న నల్లమోతు శ్రీనివాసరావు అనే మెడికల్ హోల్ సెల్ వ్యాపారి మంగళవారం ఉదయం శ్రీశైలం వెళ్లి రాత్రికి ఇంటికి తిరిగి వచ్చారు. ఇదే సమయంలో వచ్చి చూసే సరికి తలుపులు పగలగొట్టి ఉండటాన్ని గమనించారు. అలాగే ఇంట్లో ఉంచిన అర కేజీ బంగారం చోరీకి గురైందని గుర్తించి వెంటనే నరసరావుపేట ఒకటో పట్టణ పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. చోరీకి గురైన బంగారం విలువ సుమారు రూ. 80 లక్షలు ఉంటుందని, ఆ బంగారాన్ని గుర్తు తెలియని దుండగులు అపహరించారని పోలీసులకు తెలిపారు. సమాచారం అందుకున్న నరసరావుపేట ఒకటో పట్టణ సీఐ షేక్ టీ ఫిరోజ్ ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని విచారణ చేపట్టారు. అదేవిధంగా నరసరావుపేట డీఎస్పీ హనుమంతరావు, క్లూస్ టీమ్​లు కూడా ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలిస్తున్నారు. అలాగే ఇంటి పరిసరాల్లో ఉన్న సీసీ కెమెరాలను పోలీసులు తనిఖీలు చేస్తున్నారు.

Heavy Gold Theft In Narasaraopeta : పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేటలో మంగళవారం భారీ చోరీ జరిగింది. రామిరెడ్డిపేటలో నివాసముంటున్న నల్లమోతు శ్రీనివాసరావు అనే మెడికల్ హోల్ సెల్ వ్యాపారి మంగళవారం ఉదయం శ్రీశైలం వెళ్లి రాత్రికి ఇంటికి తిరిగి వచ్చారు. ఇదే సమయంలో వచ్చి చూసే సరికి తలుపులు పగలగొట్టి ఉండటాన్ని గమనించారు. అలాగే ఇంట్లో ఉంచిన అర కేజీ బంగారం చోరీకి గురైందని గుర్తించి వెంటనే నరసరావుపేట ఒకటో పట్టణ పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. చోరీకి గురైన బంగారం విలువ సుమారు రూ. 80 లక్షలు ఉంటుందని, ఆ బంగారాన్ని గుర్తు తెలియని దుండగులు అపహరించారని పోలీసులకు తెలిపారు. సమాచారం అందుకున్న నరసరావుపేట ఒకటో పట్టణ సీఐ షేక్ టీ ఫిరోజ్ ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని విచారణ చేపట్టారు. అదేవిధంగా నరసరావుపేట డీఎస్పీ హనుమంతరావు, క్లూస్ టీమ్​లు కూడా ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలిస్తున్నారు. అలాగే ఇంటి పరిసరాల్లో ఉన్న సీసీ కెమెరాలను పోలీసులు తనిఖీలు చేస్తున్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

HEAVY GOLD THEFT IN NARASARAOPETA
GOLD THEFT IN NARASARAOPETA
GOLD THEFT CASE NARASARAOPETA
నరసరావుపేటలో భారీ బంగారం చోరీ
HEAVY GOLD THEFT IN NARASARAOPETA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ETV Bharat is headquartered in Hyderabad. It holds a very strong position in both the Telugu states. The reach of ETV Bharat Andhra Pradesh has been maximum because of its unique stories. It also has a strong presence in the state and is capable of reaching out to the maximum number of people....view details

ఇలాంటి కథనాలు

Mana Badi Pilustundi Promotional Song

ప్రత్యేక ఆకర్షణగా 'బడి పిలుస్తోంది' సాంగ్​ - ఆవిష్కరించిన విద్యాశాఖ కమిషనర్

June 3, 2026 at 2:55 PM IST
Yashwantpur Express Train Narrowly Escapes Accident Near Ananthapur District

యశ్వంత్‌పుర్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌కు తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం - బోగీలు విడిపోవడంతో అప్రమత్తమై రైలు నిలిపివేసిన లోకో పైలట్

June 2, 2026 at 8:50 PM IST
Women Lead in Tirumala Rathotsavam

వంశపారంపర్య వృత్తిలో రాణిస్తూ - రథాలు నియంత్రిస్తూ

June 2, 2026 at 2:22 PM IST
Elephants Herd Roaming in Makkuva Mandal of Parvathipuram Manyam District

'పామ్ ఆయిల్ తోటల్లో ఏనుగుల సంచారం - జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్న అధికారులు'

June 2, 2026 at 2:00 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.