నరసరావుపేటలో భారీ చోరీ - సుమారు రూ.80 లక్షల బంగారాన్ని దోచేసిన దుండగులు - HEAVY GOLD THEFT IN NARASARAOPETA
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 3, 2026 at 2:03 PM IST
Heavy Gold Theft In Narasaraopeta : పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేటలో మంగళవారం భారీ చోరీ జరిగింది. రామిరెడ్డిపేటలో నివాసముంటున్న నల్లమోతు శ్రీనివాసరావు అనే మెడికల్ హోల్ సెల్ వ్యాపారి మంగళవారం ఉదయం శ్రీశైలం వెళ్లి రాత్రికి ఇంటికి తిరిగి వచ్చారు. ఇదే సమయంలో వచ్చి చూసే సరికి తలుపులు పగలగొట్టి ఉండటాన్ని గమనించారు. అలాగే ఇంట్లో ఉంచిన అర కేజీ బంగారం చోరీకి గురైందని గుర్తించి వెంటనే నరసరావుపేట ఒకటో పట్టణ పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. చోరీకి గురైన బంగారం విలువ సుమారు రూ. 80 లక్షలు ఉంటుందని, ఆ బంగారాన్ని గుర్తు తెలియని దుండగులు అపహరించారని పోలీసులకు తెలిపారు. సమాచారం అందుకున్న నరసరావుపేట ఒకటో పట్టణ సీఐ షేక్ టీ ఫిరోజ్ ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని విచారణ చేపట్టారు. అదేవిధంగా నరసరావుపేట డీఎస్పీ హనుమంతరావు, క్లూస్ టీమ్లు కూడా ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలిస్తున్నారు. అలాగే ఇంటి పరిసరాల్లో ఉన్న సీసీ కెమెరాలను పోలీసులు తనిఖీలు చేస్తున్నారు.
Heavy Gold Theft In Narasaraopeta : పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేటలో మంగళవారం భారీ చోరీ జరిగింది. రామిరెడ్డిపేటలో నివాసముంటున్న నల్లమోతు శ్రీనివాసరావు అనే మెడికల్ హోల్ సెల్ వ్యాపారి మంగళవారం ఉదయం శ్రీశైలం వెళ్లి రాత్రికి ఇంటికి తిరిగి వచ్చారు. ఇదే సమయంలో వచ్చి చూసే సరికి తలుపులు పగలగొట్టి ఉండటాన్ని గమనించారు. అలాగే ఇంట్లో ఉంచిన అర కేజీ బంగారం చోరీకి గురైందని గుర్తించి వెంటనే నరసరావుపేట ఒకటో పట్టణ పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. చోరీకి గురైన బంగారం విలువ సుమారు రూ. 80 లక్షలు ఉంటుందని, ఆ బంగారాన్ని గుర్తు తెలియని దుండగులు అపహరించారని పోలీసులకు తెలిపారు. సమాచారం అందుకున్న నరసరావుపేట ఒకటో పట్టణ సీఐ షేక్ టీ ఫిరోజ్ ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని విచారణ చేపట్టారు. అదేవిధంగా నరసరావుపేట డీఎస్పీ హనుమంతరావు, క్లూస్ టీమ్లు కూడా ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలిస్తున్నారు. అలాగే ఇంటి పరిసరాల్లో ఉన్న సీసీ కెమెరాలను పోలీసులు తనిఖీలు చేస్తున్నారు.