LIVE : మహారాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ అంత్యక్రియలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - AJITH PAWAR FUNERAL LIVE

Maharashtra DY CM Ajith Pawar Funeral Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 29, 2026 at 11:40 AM IST

Maharashtra DY CM Ajith Pawar Funeral Live : మహారాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి, ఎన్​సీపీ పార్టీ అధినేత అజిత్ పవార్ ​(66) అంత్యక్రియలు గురువారం ఉదయం 11గంటలకు విద్యా ప్రతిష్టాన్​ మైదానంలో ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో జరగనున్నాయి. అంత్యక్రియలకు కావాల్సిన ఏర్పాట్లు దాదాపు పూర్తయ్యాయి. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్​ షా , మహారాష్ట్ర సీఎం దేవేంద్ర ఫడణవీస్, డిప్యూటి సీఎం ఏక్​నాథ్​ శిందే ఇతర రాజకీయ నాయకులు అంత్యక్రియల్లో పాల్గొననున్నారు. దీంతో బారామతి విమానాశ్రయం వద్ద భద్రతను పెంచారు. సీఐఎస్​ఎఫ్​తోపాటు మహారాష్ట్ర పోలీసులను మోహరించారు.

అజిత్ పవార్ అంతిమ యాత్ర 9 గంటలకు గడిమా ఆడిటోరియం నుంచి ప్రారంభమై, విద్యా ప్రతిష్ఠాన్ మైదానం వద్ద ముగుస్తుంది. ఈ అంతిమ యాత్రలో ఎన్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, పవార్ అభిమానులు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. ఇందుకు అన్ని ఏర్పాట్లను పోలీసు శాఖ పర్యవేక్షిస్తుంది. కాగా మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం 3రోజులు సంతాప దినాలుగా ప్రకటించింది. అజిత్​ పవార్​ అంత్యక్రియలు జరుగుతున్నాయి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

DY CM AJITH PAWAR FUNERAL LIVE
AJITH PAWAR FUNERAL LIVE
AJITH PAWAR DEATH
అజిత్​ పవార్​ అంత్యక్రియలు
AJITH PAWAR FUNERAL LIVE

ETV Bharat Telangana Team

