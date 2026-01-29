Live: మహారాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి అజిత్పవార్ అంత్యక్రియలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - AJIT PAWAR FUNERAL LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 29, 2026 at 11:50 AM IST
Maharashtra DY CM Ajith Pawar Funeral Live : మహారాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి, ఎన్సీపీ పార్టీ అధినేత అజిత్ పవార్ (66) అంత్యక్రియలు గురువారం ఉదయం 11గంటలకు విద్యా ప్రతిష్టాన్ మైదానంలో ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో జరగనున్నాయి. అంత్యక్రియలకు కావాల్సిన ఏర్పాట్లు దాదాపు పూర్తయ్యాయి. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా , మహారాష్ట్ర సీఎం దేవేంద్ర ఫడణవీస్, డిప్యూటి సీఎం ఏక్నాథ్ శిందే ఇతర రాజకీయ నాయకులు అంత్యక్రియల్లో పాల్గొననున్నారు. దీంతో బారామతి విమానాశ్రయం వద్ద భద్రతను పెంచారు. సీఐఎస్ఎఫ్తోపాటు మహారాష్ట్ర పోలీసులను మోహరించారు.
అజిత్ పవార్ అంతిమ యాత్ర 9 గంటలకు గడిమా ఆడిటోరియం నుంచి ప్రారంభమై, విద్యా ప్రతిష్ఠాన్ మైదానం వద్ద ముగుస్తుంది. ఈ అంతిమ యాత్రలో ఎన్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, పవార్ అభిమానులు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. ఇందుకు అన్ని ఏర్పాట్లను పోలీసు శాఖ పర్యవేక్షిస్తుంది. కాగా మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం 3రోజులు సంతాప దినాలుగా ప్రకటించింది. అజిత్ పవార్ అంత్యక్రియలు జరుగుతున్నాయి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
