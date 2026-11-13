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శిర్డీ సాయిని దర్శించుకున్న నటుడు రామ్​చరణ్​

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శిర్డీ సాయిని దర్శించుకున్న నటుడు రామ్​చరణ్​ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 13, 2026 at 3:03 PM IST

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ప్రముఖ తెలుగు నటుడు రామ్​చరణ్​ శుక్రవారం మహారాష్ట్రలోని శిర్డీసాయి బాబా ఆలయాన్ని దర్శించారు. అక్కడ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. మధ్యాహ్న హారితి కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. దర్శనానంతరం శ్రీ సాయిబాబా సంస్థాన్​ ట్రస్ట్ అధికారులు ఆయనకు శాలువా కప్పి, బాబా విగ్రహాన్ని, ప్రసాదాన్ని అందజేశారు. రామ్​చరణ్ రాకతో ఆలయ పరిసరాల్లో అభిమానులు భారీగా గుమిగూడారు. దీనితో ఆలయ భద్రతా సిబ్బంది పర్యవేక్షణలోనే ఆయన సాయిబాబా దర్శనం చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. "చాలా కాలంగా నేను శిర్డీకి వచ్చి సాయిబాబాను దర్శించుకోవాలని అనుకుంటున్నాను.  ఇందుకోసం నిరంతరం ప్రార్థిస్తూ వస్తున్నాను. ఎన్నో ఏళ్ల నిరీక్షణ తర్వాత చివరకు సాయిబాబా దర్శనం లభించడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. నేను చిన్నతనంలో ఓసారి శిర్డీకి వచ్చాను. మా ఇంట్లో ఎప్పుడూ సాయిబాబాను స్మరించుకుంటూ, ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం. నా పర్యటనకు సహకరించిన వారందరికీ ధన్యవాదాలు. వారి సహకారంతో సాయిబాబాను దర్శించుకునే అవకాశం లభించింది. ఇప్పుడు నా మనస్సు చాలా తృప్తిగా, సంతోషంగా ఉంది. నేను అదృష్టవంతుడిని. త్వరలోనే మళ్లీ శిర్డీసాయిని దర్శించుకోవాలని ఉంది" అని రామ్​చరణ్​ పేర్కొన్నారు.  

ప్రముఖ తెలుగు నటుడు రామ్​చరణ్​ శుక్రవారం మహారాష్ట్రలోని శిర్డీసాయి బాబా ఆలయాన్ని దర్శించారు. అక్కడ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. మధ్యాహ్న హారితి కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. దర్శనానంతరం శ్రీ సాయిబాబా సంస్థాన్​ ట్రస్ట్ అధికారులు ఆయనకు శాలువా కప్పి, బాబా విగ్రహాన్ని, ప్రసాదాన్ని అందజేశారు. రామ్​చరణ్ రాకతో ఆలయ పరిసరాల్లో అభిమానులు భారీగా గుమిగూడారు. దీనితో ఆలయ భద్రతా సిబ్బంది పర్యవేక్షణలోనే ఆయన సాయిబాబా దర్శనం చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. "చాలా కాలంగా నేను శిర్డీకి వచ్చి సాయిబాబాను దర్శించుకోవాలని అనుకుంటున్నాను.  ఇందుకోసం నిరంతరం ప్రార్థిస్తూ వస్తున్నాను. ఎన్నో ఏళ్ల నిరీక్షణ తర్వాత చివరకు సాయిబాబా దర్శనం లభించడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. నేను చిన్నతనంలో ఓసారి శిర్డీకి వచ్చాను. మా ఇంట్లో ఎప్పుడూ సాయిబాబాను స్మరించుకుంటూ, ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం. నా పర్యటనకు సహకరించిన వారందరికీ ధన్యవాదాలు. వారి సహకారంతో సాయిబాబాను దర్శించుకునే అవకాశం లభించింది. ఇప్పుడు నా మనస్సు చాలా తృప్తిగా, సంతోషంగా ఉంది. నేను అదృష్టవంతుడిని. త్వరలోనే మళ్లీ శిర్డీసాయిని దర్శించుకోవాలని ఉంది" అని రామ్​చరణ్​ పేర్కొన్నారు.  

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