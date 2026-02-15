ETV Bharat / Videos

LIVE : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మహా శివరాత్రి వైభవం - ప్రత్యక్షప్రసారం - MAHA SHIVARATRI IN TELANGANA

Maha Shivaratri (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 15, 2026 at 6:50 AM IST

1 Min Read
Maha Shivaratri in Telangana : దేశమంతటా శివనామస్మరణ మొదలైంది. ప్రాతఃకాలం నుంచే శివాలయాల్లో భక్తుల సందడి భారీ స్థాయిలో మొదలైంది. ఆదిదేవుని స్మరిస్తూ ఆలయాల్లో అభిషేకాలు, ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. లింగమధ్యే జగత్‌ సర్వం అన్నారు. ఈ సృష్టిమొత్తం లింగరూపంలోనే ఉందన్నది సారాంశం. ఇందుకోసం రాష్ట్రంలోని ప్రముఖ శివాలయాలు ముస్తాబయ్యాయి. మహాదేవుడు అభిషేక ప్రియుడు. అందుకే శివరాత్రి రోజు పంచగవ్య అభిషేకం అంటే, ఆవు పాలు, ఆవు పెరుగు, ఆవు నెయ్యి, తేనె, కొబ్బరినీరు ఐదింటిని కలిపి లేదా విడివిడిగా గానీ శివలింగానికి అభిషేకం చేస్తూ "నమః శివాయ" పంచాక్షరి మంత్రాన్ని జపించాలి. శివరాత్రి రోజు అన్ని అభిషేకాల కంటే ఇది చాలా గొప్ప అభిషేకంగా శివపురాణంలో ఉంది. వేములవాడ, ములుగు జిల్లాలోని రామప్ప, వేయిస్థంభాల గుడి, పాలకుర్తి సోమేశ్వరాలయం వంటి ప్రముఖక్షేత్రాలు భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. ఏపీలోనూ ప్రముఖ దేవాలయాలు శివనామస్మరణతో మారుమోగుతున్నాయి. దేశంలోని వివిధ ఆలయాల్లో జరుగుతున్న శివారధనను ప్రత్యక్షంగా చూద్దాం..

TAGGED:

MAHA SHIVARATRI 2026
MAHA SHIVARATRI IN TELANGANA
తెలంగాణలో శివరాత్రి
SHIVA NAMASMARANA
MAHA SHIVARATRI IN TELANGANA

ETV Bharat Telangana Team

