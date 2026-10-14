LIVE: ఇంద్రకీలాద్రిపై మహా చండీదేవి అలంకరణలో అమ్మవారు - ప్రత్యక్షప్రసారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 7:46 AM IST
Indrakeeladri Maha Chandi Devi Alankaram Live : పరమేశ్వరుని శక్తి స్వరూపమే జగన్మాత! ఆదిపరాశక్తి ఆరాధనకు విశిష్టమైన శరన్నవరాత్రులు!ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు ఘనంగా సాగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా ఇవాళ నాలుగో రోజు ఆశ్వీయుజ శుద్ధ చవితినాడు దుర్గమ్మ శ్రీమహాచండీదేవిగా భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. కుంకుమార్చన, చండీహోమం, శ్రీచక్రనవావరనార్చన సహా ప్రత్యేక పూజలు రోజూ ఉదయం వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. సాయంత్రం వేళ కనకదుర్గానగర్ నుంచి ఘాట్రోడ్డు మీదుగా కొండపైకి నిర్వహించే నగరోత్సవం కనులపండువగా సాగుతోంది. దుర్గాఘాట్లో రోజూ కృష్ణా నదీ హారతిని సైతం నిర్వహిస్తున్నారు.
దేవతల కార్యసిద్ధి, దుష్టశిక్షణ, శిష్టరక్షణ కోసం మహాలక్ష్మీ, మహాకాళీ, మహాసరస్వతీ కలిసిన త్రిశక్తి స్వరూపిణిగా మహాచండీ అమ్మవారు ఉద్భవించింది. ఈ అమ్మవారిలో అనేకమంది దేవతలు కొలువై ఉన్నారు. మహాచండీ రూపంలోని దుర్గమ్మను ప్రార్థిస్తే సర్వదేవతలను ప్రార్థించినట్టేనని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. అమ్మవారి అనుగ్రహం వల్ల విద్య, కీర్తి, సంపదలు లభించి శత్రువులు మిత్రులుగా మారతారు. భక్తుల సంకల్పాలు నెరవేరి విజయం సిద్ధిస్తుందని శాస్త్ర వచనం. మరోవైపు భక్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు.
Indrakeeladri Maha Chandi Devi Alankaram Live : పరమేశ్వరుని శక్తి స్వరూపమే జగన్మాత! ఆదిపరాశక్తి ఆరాధనకు విశిష్టమైన శరన్నవరాత్రులు!ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు ఘనంగా సాగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా ఇవాళ నాలుగో రోజు ఆశ్వీయుజ శుద్ధ చవితినాడు దుర్గమ్మ శ్రీమహాచండీదేవిగా భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. కుంకుమార్చన, చండీహోమం, శ్రీచక్రనవావరనార్చన సహా ప్రత్యేక పూజలు రోజూ ఉదయం వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. సాయంత్రం వేళ కనకదుర్గానగర్ నుంచి ఘాట్రోడ్డు మీదుగా కొండపైకి నిర్వహించే నగరోత్సవం కనులపండువగా సాగుతోంది. దుర్గాఘాట్లో రోజూ కృష్ణా నదీ హారతిని సైతం నిర్వహిస్తున్నారు.
దేవతల కార్యసిద్ధి, దుష్టశిక్షణ, శిష్టరక్షణ కోసం మహాలక్ష్మీ, మహాకాళీ, మహాసరస్వతీ కలిసిన త్రిశక్తి స్వరూపిణిగా మహాచండీ అమ్మవారు ఉద్భవించింది. ఈ అమ్మవారిలో అనేకమంది దేవతలు కొలువై ఉన్నారు. మహాచండీ రూపంలోని దుర్గమ్మను ప్రార్థిస్తే సర్వదేవతలను ప్రార్థించినట్టేనని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. అమ్మవారి అనుగ్రహం వల్ల విద్య, కీర్తి, సంపదలు లభించి శత్రువులు మిత్రులుగా మారతారు. భక్తుల సంకల్పాలు నెరవేరి విజయం సిద్ధిస్తుందని శాస్త్ర వచనం. మరోవైపు భక్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు.