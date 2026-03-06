LIVE : మాదిగ ఉద్యోగుల సమన్వయ కమిటీ కృతజ్ఞతా సమావేశంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - REVANTH REDDY LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 6, 2026 at 3:52 PM IST
Madiga Employees Coordination Committee Appreciation Meeting : హైదరాబాద్ శిల్పకళా వేదికలో మాదిగ ఉద్యోగుల సమన్వయ కమిటీ కృతజ్ఞతా సమావేశం జరుగుతుంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యేక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. "2023 ఎన్నికల్లో కష్టపడి ప్రజాప్రభుత్వాన్ని తెచ్చుకున్నారు. 2023లో మా దగ్గర అధికార యంత్రాంగం లేదు అక్రమ సంపాదన లేదు. 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నిక్లలో గెలవాలనే మా సంకల్పానికి మీరు తోడయ్యారు. చిత్తశుద్ధితో ప్రజల ముందుకు వచ్చాం కాబట్టే ప్రజా ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. మీ లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. రిజర్వేషన్ల కోసం గల్లీ నుంచి దిల్లీ దాకా పోరాడారు. ప్రజాజీవితంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి మీ సమస్యను చూస్తూనే ఉన్నాను." అని రేవంత్ ప్రసంగిచారు. ఈ కార్యక్రమం అనంతరం రేవంత్ రెడ్డి పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ మాట్లాడుతూ నైపుణ్యంతో కూడిన విద్యను అందిస్తున్నామని, ఉద్యోగాలు సమస్యలను ఈ ప్రభుత్వం పరిష్కరిస్తుందని తెలిపారు. అందరం కలిసి కట్టుగా పని చేయాలని కోరారు.
Madiga Employees Coordination Committee Appreciation Meeting : హైదరాబాద్ శిల్పకళా వేదికలో మాదిగ ఉద్యోగుల సమన్వయ కమిటీ కృతజ్ఞతా సమావేశం జరుగుతుంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యేక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. "2023 ఎన్నికల్లో కష్టపడి ప్రజాప్రభుత్వాన్ని తెచ్చుకున్నారు. 2023లో మా దగ్గర అధికార యంత్రాంగం లేదు అక్రమ సంపాదన లేదు. 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నిక్లలో గెలవాలనే మా సంకల్పానికి మీరు తోడయ్యారు. చిత్తశుద్ధితో ప్రజల ముందుకు వచ్చాం కాబట్టే ప్రజా ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. మీ లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. రిజర్వేషన్ల కోసం గల్లీ నుంచి దిల్లీ దాకా పోరాడారు. ప్రజాజీవితంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి మీ సమస్యను చూస్తూనే ఉన్నాను." అని రేవంత్ ప్రసంగిచారు. ఈ కార్యక్రమం అనంతరం రేవంత్ రెడ్డి పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ మాట్లాడుతూ నైపుణ్యంతో కూడిన విద్యను అందిస్తున్నామని, ఉద్యోగాలు సమస్యలను ఈ ప్రభుత్వం పరిష్కరిస్తుందని తెలిపారు. అందరం కలిసి కట్టుగా పని చేయాలని కోరారు.