ఏలూరులో ధార్ గ్యాంగ్ - అనుమానాస్పద వ్యక్తులను గుర్తిస్తే సమాచారమివ్వాలంటున్న పోలీసులు - DHAR GANG IN ELURU
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 5:40 PM IST
Madhya Pradesh Dhar Gang In Eluru : ఏలూరు జిల్లాలో ధార్ గ్యాంగ్ కదలికలు ప్రజలను భయాందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ధార్ జిల్లాకు చెందిన ఒక ముఠా ఏలూరు జిల్లా పరిసర ప్రాంతాల్లో సంచరిస్తున్నట్లు సమాచారం అందిన నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తం ఉండాలని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ధార్ గ్యాంగ్ కదలికలపై నిఘా పెట్టామని ఏలూరు జిల్లా డిఎస్పీ శ్రావణ్ కుమార్ తెలిపారు. ముఠా సభ్యులను పట్టుకునేందుకు 4 ప్రత్యేక బృందాలతో గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశామన్నారు. తెలియని వ్యక్తులు అనుమానాస్పదంగా గ్రామాలు, కాలనీల్లో సంచరిస్తుంటే వెంటనే గమనించాలని సూచించారు. అనుమానాస్పద వ్యక్తులను గమనిస్తే డయల్ 112, పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ 8332959174 నంబర్లకు సమాచారం ఇవ్వాలని కోరారు. ప్రజలను అప్రమత్తం చేసేందుకు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించడంతో పాటు నిందితుల పోస్టర్లు కూడా బహిరంగా ప్రదేశాల్లో అంటిస్తామని చెప్పారు. ప్రజలు ఆందోళన చెందకుండా, అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఏలూరు డీఎస్పీ శ్రావణ్ కుమార్ అంటున్నారు.
Madhya Pradesh Dhar Gang In Eluru : ఏలూరు జిల్లాలో ధార్ గ్యాంగ్ కదలికలు ప్రజలను భయాందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ధార్ జిల్లాకు చెందిన ఒక ముఠా ఏలూరు జిల్లా పరిసర ప్రాంతాల్లో సంచరిస్తున్నట్లు సమాచారం అందిన నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తం ఉండాలని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ధార్ గ్యాంగ్ కదలికలపై నిఘా పెట్టామని ఏలూరు జిల్లా డిఎస్పీ శ్రావణ్ కుమార్ తెలిపారు. ముఠా సభ్యులను పట్టుకునేందుకు 4 ప్రత్యేక బృందాలతో గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశామన్నారు. తెలియని వ్యక్తులు అనుమానాస్పదంగా గ్రామాలు, కాలనీల్లో సంచరిస్తుంటే వెంటనే గమనించాలని సూచించారు. అనుమానాస్పద వ్యక్తులను గమనిస్తే డయల్ 112, పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ 8332959174 నంబర్లకు సమాచారం ఇవ్వాలని కోరారు. ప్రజలను అప్రమత్తం చేసేందుకు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించడంతో పాటు నిందితుల పోస్టర్లు కూడా బహిరంగా ప్రదేశాల్లో అంటిస్తామని చెప్పారు. ప్రజలు ఆందోళన చెందకుండా, అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఏలూరు డీఎస్పీ శ్రావణ్ కుమార్ అంటున్నారు.