ETV Bharat / Videos

ఏలూరులో ధార్​ గ్యాంగ్​ - అనుమానాస్పద వ్యక్తులను గుర్తిస్తే సమాచారమివ్వాలంటున్న పోలీసులు - DHAR GANG IN ELURU

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ఏలూరు జిల్లాలో ధార్ గ్యాంగ్ కదలికలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 5:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

 Madhya Pradesh Dhar Gang In Eluru : ఏలూరు జిల్లాలో ధార్ గ్యాంగ్ కదలికలు ప్రజలను భయాందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ధార్ జిల్లాకు చెందిన ఒక ముఠా ఏలూరు జిల్లా పరిసర ప్రాంతాల్లో సంచరిస్తున్నట్లు సమాచారం అందిన నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తం ఉండాలని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ధార్ గ్యాంగ్ కదలికలపై నిఘా పెట్టామని ఏలూరు జిల్లా డిఎస్పీ శ్రావణ్‌ కుమార్ తెలిపారు. ముఠా సభ్యులను పట్టుకునేందుకు 4 ప్రత్యేక బృందాలతో గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశామన్నారు. తెలియని వ్యక్తులు అనుమానాస్పదంగా గ్రామాలు, కాలనీల్లో సంచరిస్తుంటే వెంటనే గమనించాలని సూచించారు. అనుమానాస్పద వ్యక్తులను గమనిస్తే డయల్ 112, పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ 8332959174 నంబర్లకు సమాచారం ఇవ్వాలని కోరారు. ప్రజలను అప్రమత్తం చేసేందుకు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించడంతో పాటు నిందితుల పోస్టర్లు కూడా బహిరంగా ప్రదేశాల్లో అంటిస్తామని చెప్పారు. ప్రజలు ఆందోళన చెందకుండా, అప్రమత్తంగా ఉండాలని  ఏలూరు డీఎస్పీ శ్రావణ్‌ కుమార్ అంటున్నారు.  

 Madhya Pradesh Dhar Gang In Eluru : ఏలూరు జిల్లాలో ధార్ గ్యాంగ్ కదలికలు ప్రజలను భయాందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ధార్ జిల్లాకు చెందిన ఒక ముఠా ఏలూరు జిల్లా పరిసర ప్రాంతాల్లో సంచరిస్తున్నట్లు సమాచారం అందిన నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తం ఉండాలని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ధార్ గ్యాంగ్ కదలికలపై నిఘా పెట్టామని ఏలూరు జిల్లా డిఎస్పీ శ్రావణ్‌ కుమార్ తెలిపారు. ముఠా సభ్యులను పట్టుకునేందుకు 4 ప్రత్యేక బృందాలతో గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశామన్నారు. తెలియని వ్యక్తులు అనుమానాస్పదంగా గ్రామాలు, కాలనీల్లో సంచరిస్తుంటే వెంటనే గమనించాలని సూచించారు. అనుమానాస్పద వ్యక్తులను గమనిస్తే డయల్ 112, పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ 8332959174 నంబర్లకు సమాచారం ఇవ్వాలని కోరారు. ప్రజలను అప్రమత్తం చేసేందుకు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించడంతో పాటు నిందితుల పోస్టర్లు కూడా బహిరంగా ప్రదేశాల్లో అంటిస్తామని చెప్పారు. ప్రజలు ఆందోళన చెందకుండా, అప్రమత్తంగా ఉండాలని  ఏలూరు డీఎస్పీ శ్రావణ్‌ కుమార్ అంటున్నారు.  

For All Latest Updates

TAGGED:

MADHYA PRADESH DHAR GANG IN ELURU
ఏలూరు జిల్లాలో ధార్ గ్యాంగ్
POLICE OPERATION ON DHAR GANG
THEIF GANG IN AP
DHAR GANG IN ELURU

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ETV Bharat is headquartered in Hyderabad. It holds a very strong position in both the Telugu states. The reach of ETV Bharat Andhra Pradesh has been maximum because of its unique stories. It also has a strong presence in the state and is capable of reaching out to the maximum number of people....view details

ఇలాంటి కథనాలు

Cinematographer Chaitanya Honored with Dada Saheb Phalke Award

తండ్రి బాటలో నడిచాడు - దాదా సాహెబ్‌ పాల్కే జాతీయ పురస్కారం అందుకున్నాడు

June 17, 2026 at 1:00 PM IST
Brihathi on TG20 League

రామోజీ గ్రూప్‌ ఎప్పటినుంచో మట్టిలో మాణిక్యాలను వెలికితీస్తోంది: బృహతి

June 16, 2026 at 10:57 PM IST
Brothers Real Stunts in Tadipatri

తాడిపత్రిలో 100 కార్లు, 100 బైక్‌లతో అన్నదమ్ముల సాహస ప్రదర్శన

June 14, 2026 at 10:53 PM IST
ETV Interview With State Civil Supplies Minister Nadendla Manohar

ప్రజలకు మంచి సేవలను అందించడమే లక్ష్యం: మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్

June 14, 2026 at 3:25 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.