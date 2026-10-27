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హైదరాబాద్‌లో భారీ శబ్దం - ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డ స్థానికులు

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హైదరాబాద్‌లో భారీ శబ్దం - ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డ స్థానికులు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 27, 2026 at 12:36 PM IST

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Loud Sounds in Hyderabad : హైదరాబాద్‌లో భారీ శబ్దం సంభవించింది. దీంతో స్థానికులు ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డారు. ఉప్పర్‌పల్లి, ఎర్రబోడ, లంగర్‌హౌస్, కేశవస్వామి నగర్‌లో ఈ శబ్దం వినిపించింది. ఉదయం 9:15 గంటల సమయంలో బ్లాస్టింగ్‌ను తలపించేలా భారీ శబ్దం వచ్చిందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఎక్కడైనా బ్లాస్టింగ్ చేశారా? లేదా భూకంపం ఏమైనా వచ్చిందా? అంటూ ప్రజల్లో చర్చ మొదలైంది. ఈ భారీ శబ్దం వెనక కారణాలపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు.

రాజేంద్రనగర్‌లో కొన్ని సెకన్ల పాటు భూమి కంపించిందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. మొదటగా ఎక్కడైనా గ్యాస్​ పేలిందేమో అనుకున్నామని హైదర్​గూడలోని పలు కాలనీల వాసులు చెబుతున్నారు. శబ్దానికి అందరూ ఒకేసారి ఇళ్లలో నుంచి బయటకు వచ్చి చూశామని, కానీ ఏమైందో అర్థం కాలేదని తెలిపారు. ఏదైనా భవన నిర్మాణంలో ప్రమాదం జరిగిందా? భూమి కంపించిందా? లేదంటే ఎవరైనా బ్లాస్టింగ్​ చేశారా అనే అంశాలపై ఆరా తీస్తున్నామని, ప్రజలెవరూ అధైర్య పడొద్దని పోలీసులు తెలిపారు.

Loud Sounds in Hyderabad : హైదరాబాద్‌లో భారీ శబ్దం సంభవించింది. దీంతో స్థానికులు ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డారు. ఉప్పర్‌పల్లి, ఎర్రబోడ, లంగర్‌హౌస్, కేశవస్వామి నగర్‌లో ఈ శబ్దం వినిపించింది. ఉదయం 9:15 గంటల సమయంలో బ్లాస్టింగ్‌ను తలపించేలా భారీ శబ్దం వచ్చిందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఎక్కడైనా బ్లాస్టింగ్ చేశారా? లేదా భూకంపం ఏమైనా వచ్చిందా? అంటూ ప్రజల్లో చర్చ మొదలైంది. ఈ భారీ శబ్దం వెనక కారణాలపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు.

రాజేంద్రనగర్‌లో కొన్ని సెకన్ల పాటు భూమి కంపించిందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. మొదటగా ఎక్కడైనా గ్యాస్​ పేలిందేమో అనుకున్నామని హైదర్​గూడలోని పలు కాలనీల వాసులు చెబుతున్నారు. శబ్దానికి అందరూ ఒకేసారి ఇళ్లలో నుంచి బయటకు వచ్చి చూశామని, కానీ ఏమైందో అర్థం కాలేదని తెలిపారు. ఏదైనా భవన నిర్మాణంలో ప్రమాదం జరిగిందా? భూమి కంపించిందా? లేదంటే ఎవరైనా బ్లాస్టింగ్​ చేశారా అనే అంశాలపై ఆరా తీస్తున్నామని, ప్రజలెవరూ అధైర్య పడొద్దని పోలీసులు తెలిపారు.

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TAGGED:

LOUD SOUNDS IN HYDERABAD
LOUD SOUNDS TRIGGER
హైదరాబాద్‌లో భారీ శబ్దం

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