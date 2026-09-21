ఆర్డర్ ఆర్డర్ ఆర్డర్ - వరంగల్లో 'సుప్రీం' వినాయకుడు
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Published : September 21, 2026 at 12:00 PM IST
'Supreme' Vinayaka in Warangal : వరంగల్లో గణేశుడి మండపాల్లో విభిన్నంగా కొలువుదీరిన గణనాథులతో వీధివీధినా ఆధ్యాత్మిక శోభ వెల్లివిరుస్తోంది. తమ ప్రత్యేకత చాటుకునేందుకు నిర్వాహకులు విభిన్న రూపాల్లో గణనాథులను కొలువుదీర్చారు. మట్టి గణపతులతో గట్టి సందేశం ఇస్తూనే ఈసారి వైవిధ్యమైన రీతుల్లో కొలువుదీరిన లంబోదరులు ప్రత్యేకమైన అలంకరణలతో, సందేశాలతో దర్శనమిస్తున్నాడు. రామన్నపేట శ్రీవేద యూత్ అసోషియేషన్ ఆధ్వర్యంలో సుప్రీంకోర్టు తరహాలో ఏర్పాటు చేసిన మండపంలో న్యాయమూర్తి అవతారంలో లంబోదరుడు దర్శనమిస్తున్నాడు. జస్టిస్ వినాయకుడు 'ఆర్డర్, ఆర్డర్' అంటున్నాడు.
కోర్టు ఆవరణ ఏ విధంగా ఉంటుందో ప్రజలకు తెలియజేయడమే లక్ష్యంగా ఈ తరహాలో వినాయక మండపాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ గణేశుడు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాడని, తమ ఆకాంక్షలు నెరవేర్చాలంటూ భక్తులు పిటిషన్లు సమర్పిస్తున్నారని నిర్వాహకులు తెలిపారు. పర్యావరణ పరిరక్షణలో తమ వంతు బాధ్యతగా మట్టి వినాయకులను ప్రతిష్టించడమే కాకుండా వైవిధ్యభరితంగా, సందేశాత్మకంగా గణనాథులను ఏర్పాటు చేసిన ఓరుగల్లు మండపాల నిర్వాహకులు అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.
'Supreme' Vinayaka in Warangal : వరంగల్లో గణేశుడి మండపాల్లో విభిన్నంగా కొలువుదీరిన గణనాథులతో వీధివీధినా ఆధ్యాత్మిక శోభ వెల్లివిరుస్తోంది. తమ ప్రత్యేకత చాటుకునేందుకు నిర్వాహకులు విభిన్న రూపాల్లో గణనాథులను కొలువుదీర్చారు. మట్టి గణపతులతో గట్టి సందేశం ఇస్తూనే ఈసారి వైవిధ్యమైన రీతుల్లో కొలువుదీరిన లంబోదరులు ప్రత్యేకమైన అలంకరణలతో, సందేశాలతో దర్శనమిస్తున్నాడు. రామన్నపేట శ్రీవేద యూత్ అసోషియేషన్ ఆధ్వర్యంలో సుప్రీంకోర్టు తరహాలో ఏర్పాటు చేసిన మండపంలో న్యాయమూర్తి అవతారంలో లంబోదరుడు దర్శనమిస్తున్నాడు. జస్టిస్ వినాయకుడు 'ఆర్డర్, ఆర్డర్' అంటున్నాడు.
కోర్టు ఆవరణ ఏ విధంగా ఉంటుందో ప్రజలకు తెలియజేయడమే లక్ష్యంగా ఈ తరహాలో వినాయక మండపాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ గణేశుడు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాడని, తమ ఆకాంక్షలు నెరవేర్చాలంటూ భక్తులు పిటిషన్లు సమర్పిస్తున్నారని నిర్వాహకులు తెలిపారు. పర్యావరణ పరిరక్షణలో తమ వంతు బాధ్యతగా మట్టి వినాయకులను ప్రతిష్టించడమే కాకుండా వైవిధ్యభరితంగా, సందేశాత్మకంగా గణనాథులను ఏర్పాటు చేసిన ఓరుగల్లు మండపాల నిర్వాహకులు అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.