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LIVE: తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - అశ్వవాహనసేవ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

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బ్రహ్మోత్సవాలలో అశ్వవాహన సేవతో వాహన సేవ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 22, 2026 at 7:09 PM IST

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LIVE : అంగరంగ వైభవంగా సాగుతున్న తిరుమల శ్రీనివాసుని బ్రహ్మోత్సవాలు చివరిదశకు చేరుకున్నాయి. ఎనిమిదో రోజైన మంగళవారం ఉదయం శ్రీవారి మహా రథోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. గోవింద నామస్మరణ మధ్య మహారథంపై శ్రీనివాసుడు తిరుమాడ వీధుల్లో విహరించారు. ఈ వేడుకకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. రాత్రి అశ్వవాహనంపై మలయప్పస్వామి విహరించారు. కల్కి అవతారంలో స్వామి వారు అశ్వవాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. క్షీరసాగర మదనం సమయంలో అశ్వం అవిర్బవించి దేవేంద్రుని ఆధీనంలో ఉంటుందని, ఈ వాహనంపై స్వామి వారు క్షత్రియ లక్షణాలు కలిగిన తలపాగా, దూసిన కరవాలంతో, విశేష తిరు అభరణాలతో అలంకారమై మాడవీధికి ఉత్సవంగా వచ్చారు. కలియుగాంతంలో దుష్టశిక్షణ, శిష్టరక్షణ చేసి ధర్మాన్ని పునఃప్రతిష్ట చేసే కల్కిమూర్తి రూపాన్ని భక్తులు దర్శించుకున్నారు. స్వామి వారిని దర్శించుకోవడం వల్ల దుర్గుణాలు పోయి సద్గుణాలు ప్రాప్తిస్తాయని ప్రతీతి. బ్రహ్మోత్సవాలకు భారీగా తరలివచ్చే భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా టీటీడీ ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. బ్రహ్మోత్సవాలలో అశ్వవాహన సేవతో వాహన సేవలు ముగుస్తాయి. బుధవారం ఉదయం 6:00 నుండి 9:00 గంటల మధ్య 'చక్ర స్నానం' జరుగుతుంది. తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వీక్షిద్దాం. 

LIVE : అంగరంగ వైభవంగా సాగుతున్న తిరుమల శ్రీనివాసుని బ్రహ్మోత్సవాలు చివరిదశకు చేరుకున్నాయి. ఎనిమిదో రోజైన మంగళవారం ఉదయం శ్రీవారి మహా రథోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. గోవింద నామస్మరణ మధ్య మహారథంపై శ్రీనివాసుడు తిరుమాడ వీధుల్లో విహరించారు. ఈ వేడుకకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. రాత్రి అశ్వవాహనంపై మలయప్పస్వామి విహరించారు. కల్కి అవతారంలో స్వామి వారు అశ్వవాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. క్షీరసాగర మదనం సమయంలో అశ్వం అవిర్బవించి దేవేంద్రుని ఆధీనంలో ఉంటుందని, ఈ వాహనంపై స్వామి వారు క్షత్రియ లక్షణాలు కలిగిన తలపాగా, దూసిన కరవాలంతో, విశేష తిరు అభరణాలతో అలంకారమై మాడవీధికి ఉత్సవంగా వచ్చారు. కలియుగాంతంలో దుష్టశిక్షణ, శిష్టరక్షణ చేసి ధర్మాన్ని పునఃప్రతిష్ట చేసే కల్కిమూర్తి రూపాన్ని భక్తులు దర్శించుకున్నారు. స్వామి వారిని దర్శించుకోవడం వల్ల దుర్గుణాలు పోయి సద్గుణాలు ప్రాప్తిస్తాయని ప్రతీతి. బ్రహ్మోత్సవాలకు భారీగా తరలివచ్చే భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా టీటీడీ ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. బ్రహ్మోత్సవాలలో అశ్వవాహన సేవతో వాహన సేవలు ముగుస్తాయి. బుధవారం ఉదయం 6:00 నుండి 9:00 గంటల మధ్య 'చక్ర స్నానం' జరుగుతుంది. తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వీక్షిద్దాం. 

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TAGGED:

TIRUMALA ASHWA VAHANAM
ASHWA VAHANAM PARADE IN ṭIRUPATI
TIRUPATI SALAKATLA BRAHMOTSAVAM
శ్రీవారి అశ్వవాహనం
TIRUMALA BRAHMOTSAVAM TODAY

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