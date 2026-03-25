LIVE : పెట్రోల్ బంకుల వద్ద కిలోమీటర్ల మేర బారులు తీరిన వాహనాలు - LONG QUEUES AT PETROL PUMPS
Published : March 25, 2026 at 9:40 AM IST
Long Queues at Petrol Pumps Due to Iran War : హైదరాబాద్ పెట్రోల్ బంకుల వద్ద భారీగా వాహనాల బారులు. కూకట్పల్లి, ప్రగతినగర్లో పలు పెట్రోల్ బంకుల వద్ద బారులు. సికింద్రాబాద్, బేగంపేట, ఖైరతాబాద్లోని బంకుల వద్ద బారులు. లక్డీకాపూల్, అబిడ్స్, ఎర్రగడ్డలోని పెట్రోల్ బంకుల వద్ద రద్దీ. సనత్నగర్, అమీర్పేటలోని బంకుల వద్ద క్యూకట్టిన వాహనదారులు. మైలార్దేవ్పల్లి, హైదర్గూడలోని బంకుల వద్ద క్యూకట్టిన వాహనదారులు. రాజ్భవన్ రోడ్, కుత్బుల్లాపూర్లోని బంకుల వద్ద బారులు తీరిన వాహనాలు. బంకుల వద్ద గంటల తరబడి వేచి చూస్తున్న వాహనదారులు. హైదరాబాద్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో పెట్రోల్ బంకుల వద్ద నో స్టాక్ బోర్డులు. పెట్రోల్, డీజిల్ కొరతపై వదంతులు నమ్మవద్దని అధికారుల విజ్ఞప్తి చేశారు. యుద్ధం వల్ల పెట్రోల్, డీజిల్ దొరకట్లేదనే వదంతులతో బారులు తీరారు. సనత్నగర్, అమీర్పేటలోని బంకుల వద్ద క్యూ వాహనదారులు క్యూ కట్టారు. యుద్ధం వల్ల పెట్రోల్, డీజిల్ దొరకట్లేదనే పుకార్లతో బారులు తీరారు.
