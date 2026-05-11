ప్రేమ పేరుతో ఒక్కటైన తెలంగాణ​ కుర్రాడు, లండన్​ అమ్మాయి - పెద్దల ఒప్పందంతో ఘనంగా పెళ్లి - LONDON GIRL INDIAN BOY MARRIAGE

లండన్ అమ్మాయి, భారతీయ అబ్బాయి వివాహం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 11, 2026 at 1:50 PM IST

1 Min Read
London Girl Indian Boy Marriage : వారిద్దరీ భాషలు వేరు, దేశాలు వేరు అయినప్పటికీ ప్రేమ బంధంతో ఒక్కటయ్యరు. అంతేకాదు పెద్దలను ఒప్పించి అంగరంగ వైభవంగా పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఆదిలాబాద్​ పట్టణంలోని కృష్ణానగర్​ కాలనీకి చెందిన మహేందర్-​భారతీల దంపతుల కుమారుడు సాయి చరణ్. అతను ఉన్నత చదువుల రిత్యా పదేళ్ల క్రితమే లండన్​కు వెళ్లి అక్కడే ఓ వ్యాపారంలో స్థిరపడ్డారు. ఆ సమయంలోనే లండన్​కి చెందిన కిమ్​ హెనోచ్​-గారెత్​ హెనోచ్​ దంపతుల కూతురు మియామేతే పరిచయం ఏర్పడింది. అలా వారి ప్రేమకు తొలిమెట్టు పడింది. ఒకరికొకరు తోడుగా ఉంటూ ఐదేళ్లుగా ప్రేమలో ఉన్నారు. సాయిచరణ్​-మియామేలు ఇరు కుటుంబాల్లో వారి విషయం చెప్పి వారి అంగీకారం తీసుకున్నారు. మియామేకు తెలంగాణ సంప్రదాయాలు అందులోనూ ఆదిలాబాద్ వాతవరణం నచ్చడంతో హిందూ సంప్రదాయంలో పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకుంది. కొన్ని కారణాలతో మియామే తల్లిదండ్రులు ఇండియాకు వచ్చేందుకు అవకాశం లేకపోవడంతో సాయిచరణ్ మేనత్త పెళ్లి కూతురు తరుపున ఉండి వివాహం జరిపించారు. ఇలా వీరి వేడుక సామాజిక మధ్యమాల్లో వైరల్​గా మారింది.

London Girl Indian Boy Marriage : వారిద్దరీ భాషలు వేరు, దేశాలు వేరు అయినప్పటికీ ప్రేమ బంధంతో ఒక్కటయ్యరు. అంతేకాదు పెద్దలను ఒప్పించి అంగరంగ వైభవంగా పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఆదిలాబాద్​ పట్టణంలోని కృష్ణానగర్​ కాలనీకి చెందిన మహేందర్-​భారతీల దంపతుల కుమారుడు సాయి చరణ్. అతను ఉన్నత చదువుల రిత్యా పదేళ్ల క్రితమే లండన్​కు వెళ్లి అక్కడే ఓ వ్యాపారంలో స్థిరపడ్డారు. ఆ సమయంలోనే లండన్​కి చెందిన కిమ్​ హెనోచ్​-గారెత్​ హెనోచ్​ దంపతుల కూతురు మియామేతే పరిచయం ఏర్పడింది. అలా వారి ప్రేమకు తొలిమెట్టు పడింది. ఒకరికొకరు తోడుగా ఉంటూ ఐదేళ్లుగా ప్రేమలో ఉన్నారు. సాయిచరణ్​-మియామేలు ఇరు కుటుంబాల్లో వారి విషయం చెప్పి వారి అంగీకారం తీసుకున్నారు. మియామేకు తెలంగాణ సంప్రదాయాలు అందులోనూ ఆదిలాబాద్ వాతవరణం నచ్చడంతో హిందూ సంప్రదాయంలో పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకుంది. కొన్ని కారణాలతో మియామే తల్లిదండ్రులు ఇండియాకు వచ్చేందుకు అవకాశం లేకపోవడంతో సాయిచరణ్ మేనత్త పెళ్లి కూతురు తరుపున ఉండి వివాహం జరిపించారు. ఇలా వీరి వేడుక సామాజిక మధ్యమాల్లో వైరల్​గా మారింది.

